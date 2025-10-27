“Viaggio del PD nel Terzo Settore”: tappa a Messina con Marta Bonafoni | DETTAGLI e DATA

“Siamo orgogliosi di ospitare a Messina una tappa del ‘Viaggio nel Terzo Settore’” – dichiarano il segretario provinciale del PD Armando Hyerace e il responsabile Terzo Settore Roberto Saia. Giovedì 30 ottobre, Messina ospiterà una nuova tappa del “Viaggio del PD nel Terzo Settore”, l’iniziativa promossa dal Partito Democratico e dalla coordinatrice della Segreteria nazionale con delega al Terzo Settore, Marta Bonafoni. “Un appuntamento di confronto e rilancio dedicato al mondo del volontariato, dell’imprenditoria sociale e delle associazioni della nostra città”, proseguono i rappresentanti del provinciale. La giornata prevede due momenti di incontro:

Ore 16.00 – presso la sede della LELAT: “Un impegno che dura da 35 anni”

Ore 17.30 – presso il Palacultura Antonello: Tavolo-dialogo con il

Terzo Settore locale

“In un momento in cui l’economia locale fatica e molti giovani e famiglie cercano risposte, il Terzo Settore può essere una vera leva di sviluppo e coesione: crea lavoro, rafforza le reti sociali e intercetta e offre risposte concrete ai bisogni dei territori. Con la presenza di Marta Bonafoni vogliamo riportare Messina al centro del dialogo nazionale e chiedere più risorse e politiche di inclusione, perché il Terzo Settore diventi davvero motore di rinascita economica e sociale. Invitiamo associazioni, cooperative e cittadini a partecipare: sarà un’occasione di confronto e proposta per il futuro della città”, concludono Hyerace e Saia.