Viabilità Messina, lavori nella zona centro-nord della città | INFO e DATE

Sono state segnalate dal Comune di Messina diverse modifiche alla viabilità in alcune zone della città, per interventi da effettuare. Di seguito le vie interessate e i giorni in cui saranno effettuati i lavori divulgate. Il primo è i il seguente: Istituzione del piano di segnalamento in un tratto di via Torrente Badiazza

Istituito il piano di segnalamento, completo della segnaletica stradale orizzontale e verticale, relativo al tratto di via Torrente Badiazza, in corrispondenza del plesso della scuola primaria “G. Mauro”, che prevede a) la realizzazione di segnaletica stradale, verticale ed orizzontale di “attraversamenti pedonali”; b) la realizzazione di segnaletica stradale orizzontale di scritte “scuola”; c) la collocazione di segnaletica stradale verticale “bambini”; d) la realizzazione di segnaletica stradale orizzontale di “rallentatori ottici”;

e) la realizzazione di segnaletica stradale orizzontale di striscia di mezzeria e di “isole a raso” per la separazione degli opposti sensi di marcia e delle strisce di margine della carreggiata stradale; f) la collocazione di segnaletica stradale verticale per l’istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h; g) la collocazione segnaletica stradale verticale di “senso vietato” e “passaggio obbligatorio a destra” per la separazione dei sensi di marcia. Il provvedimento è finalizzato a garantire maggiori condizioni di sicurezza per il transito veicolare e pedonale.

Lavori di manutenzione della condotta fognaria in un tratto del viale Annunziata

Dalle ore 8 di domani, giovedì 23, sino alle 17 di mercoledì 29 ottobre, sul viale Annunziata, nel tratto compreso tra le vie Trieste e Morvillo, vigeranno il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, e il restringimento della carreggiata stradale. Istituito inoltre il limite massimo di velocità di 30 km/h in entrambi i sensi di marcia del viale Annunziata, nel predetto tratto. Il provvedimento è stato adottato per l’esecuzione dei lavori di manutenzione della condotta fognaria.

Istituzione di dieci stalli di sosta riservati alle autovetture di servizio

Disposta l’istituzione di dieci stalli di sosta riservati alle autovetture di servizio sul lato sud di via Santa Cecilia, nel tratto a monte dell’intersezione con via Villari, con larghezza di due metri.