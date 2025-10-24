Viabilità Messina, lavori nella zona centro-nord della città | INFO e DATE

Il Comune di Messina ha avvisato la cittadinanza di diversi lavori di manutenzione della condotta fognaria e di pubblica illuminazione nelle zone centro-nord della città. Di seguito il primo tratto interessato: Lavori di manutenzione della condotta fognaria in un tratto del viale Giostra.

Per consentire ad AMAM S.p.A. l’esecuzione di lavori di pulizia di manutenzione della condotta fognaria nella complanare nord del viale Giostra, per un tratto di 60 metri, a monte dell’intersezione con via Ogliastri, sono stati adottati provvedimenti viabili. Pertanto dalle ore 8 di oggi, venerdì 24 ottobre, sino alle 14 di domani, sabato 25 ottobre, vigono nel predetto tratto i divieti di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, di transito veicolare, nella semicarreggiata oggetto di intervento, garantendo in sicurezza il transito veicolare nella semicarreggiata non interessata dai lavori, con collocazione di idonea segnaletica stradale e con l’ausilio di movieri; e il limite massimo di velocità di 30 km/h.

Lavori urgenti di manutenzione straordinaria sull’impianto di pubblica illuminazione in un tratto di via La Farina

Per l’esecuzione di lavori urgenti di manutenzione straordinaria sull’impianto di pubblica illuminazione in alcuni tratti di via La Farina, sono previsti provvedimenti viabili. Pertanto, in via La Farina, dalle ore 8,30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18, nei seguenti tratti e giornate: 1) lunedì 27 ottobre, tratto compreso tra le vie Tommaso Cannizzaro e Maddalena; martedì 28, tratto compreso tra le vie Maddalena e Santa Cecilia; mercoledì 29, tratto compreso tra via Santa Cecilia e viale Europa; vigeranno i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, sul lato est della carreggiata est e sul lato ovest della carreggiata ovest; di transito veicolare nella corsia ovest (adiacente allo spartitraffico centrale) della carreggiata est e nella corsia ovest (adiacente allo spartitraffico centrale) della carreggiata est, garantendo, in sicurezza, il regolare svolgimento del transito veicolare nella restante corsia di marcia di entrambe le carreggiate; e il limite massimo di velocità di 30 km/h.