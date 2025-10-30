Viabilità Messina: lavori nel centro città per pulizia straordinaria della condotta fognaria | INFO e DATA

Dalle ore 8 sino alle 14 di domani, venerdì 31 ottobre, vigerà il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, in piazza Casa Pia, lato valle del tratto di strada antistante l’Istituto Comprensivo Pascoli Crispi, al quale si accede da via Fata Morgana, garantendo, in sicurezza, il regolare transito veicolare e pedonale. Il provvedimento è stato disposto per eseguire lavori di pulizia straordinaria della condotta fognaria.

Lavori di manutenzione di una condotta fognaria in un tratto del viale Boccetta

Domani, venerdì 31 ottobre, dalle ore 8 sino alle 17, saranno istituiti il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, sul lato sud della carreggiata sud, direzione di marcia monte-mare, di viale Boccetta, nel tratto compreso tra i numeri civici 107 e 119; e il limite massimo di velocità di 30 km/h nella carreggiata sud, direzione di marcia monte-mare, di viale Boccetta, nel tratto compreso tra via Latina e la Scalinata Don Michele Rua. Provvedimento adottato per la realizzazione di lavori di manutenzione della condotta fognaria ivi insistente.