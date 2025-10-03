“Via il bollo auto”: Tridico come Berlusconi (17 anni dopo). E rispunta un vecchio VIDEO di Crozza

“Fino a quando non saranno garantite strade, infrastrutture e collegamenti degni, noi sospenderemo il bollo auto“. Parola di Pasquale Tridico. Aspettate, aspettate. L’abbiamo già sentita. Qui ci sentiamo tanto Leonardo Di Caprio in quella immagine di un film diventata virale. Talmente virale da trasformarsi in storico meme. C’è lui che indica qualcosa in tv come a voler dire: “questa l’ho vista già da qualche parte”. Ma certo! L’aveva già detto Silvio Berlusconi 17 anni fa. Il candidato premier (poi vincitore) del Pdl affermava questo: “abbiamo deciso di assumere l’impegno di abolire gradualmente, nel corso degli anni, la tassa sul bollo per auto, moto e motorini”.

In pratica, abbiamo capito da chi ha preso spunto Tridico: da Silvio Berlusconi! Che poi, udite udite, era il leader del partito (anche se all’epoca ancora non era Forza Italia) di cui fa parte oggi il suo principale avversario alle Regionali, Roberto Occhiuto. E infatti fa già ridere così, anche se già faceva ridere questa “promessa” sparata a zero a due giorni dal voto. Ma forse abbiamo capito i motivi: Tridico sta provando a farsi spazio da… Maurizio Crozza.

Eh già, il personaggio comico e di satira politica, ormai in tv da una vita, in quel lontano 2008 – imitando Veltroni, avversario politico di Berlusconi – prendeva proprio in giro il Cavaliere. E infatti, in queste ore, dopo l’annuncio di Tridico, il video è tornato virale. Il filmato è in basso. Dopo il filmato, poi, c’è il meme di Di Caprio di cui parlavamo prima.