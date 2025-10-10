Via al TTG di Rimini: la Calabria promuove le proprie eccellenze e valorizza l’offerta turistica della regione

La manifestazione italiana leader per la promozione del turismo mondiale. Per 3 giorni, gli operatori internazionali e i key player delle principali aziende del comparto sono a Rimini: enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo, tecnologia e soluzioni innovative. Il quartiere fieristico accoglie la 62ª edizione di TTG Travel Experience, la manifestazione b2b che riunisce il mondo dell’accoglienza e della promozione turistica, organizzata da Italian Exhibition Group. In contemporanea andrà in scena InOut | The Hospitality Community, la piattaforma dedicata al design, agli arredi, alle tecnologie e ai servizi per l’ospitalità.

L’appuntamento con TTG arriva quest’anno al termine di un’estate che ha confermato il ruolo trainante del settore: oltre 215 milioni di pernottamenti in Italia, sostenuti da più di 111 milioni di presenze straniere, testimoniano come il viaggio resti un bisogno universale. Ma il viaggiatore 2025 è diverso da quello di appena pochi anni fa: cerca autenticità, preferisce esperienze immersive e soprattutto distribuisce le partenze su periodi più lunghi. È questo il contesto in cui TTG e InOut chiamano a raccolta gli operatori, per leggere i cambiamenti e disegnare il futuro.

Un appuntamento imperdibile per ogni professionista del settore

La Calabria partecipa regolarmente al TTG di Rimini, per promuovere le proprie eccellenze, valorizzare l’offerta turistica della regione e rafforzare i contatti con buyer e tour operator internazionali. In particolare, nell’edizione 2024 ha ricevuto l’Oscar dell’Ecoturismo di Legambiente per la ciclovia dei parchi della Calabria, evidenziando l’impegno della regione per il turismo sostenibile. Il TTG è l’occasione per la Calabria di presentarsi come destinazione turistica, per mostrare il suo volto autentico, dai borghi alle tradizioni, dall’artigianato all’accoglienza, raccontando le proprie specificità, le bellezze culturali e naturali e promuovendo le iniziative in corso. La fiera permette di incontrare e dialogare con buyer, media e operatori internazionali, promuovendo la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo.

La regione sta lavorando per creare una rete di servizi dedicati ai cicloturisti, come punti di ristoro, musei, e luoghi per degustazioni e pernottamenti. La cerimonia inaugurale di Ttg Travel Experience e InOut | The Contract Community si è appena tenuta, nella Main Arena (Hall Sud). Sul palco erano presenti oltre alle autorità locali anche Daniela Santanchè, ministro per il Turismo. Al termine della cerimonia il taglio del nastro ufficiale, con la partecipazione, oltre ai relatori, del vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio.

Al TTG di Rimini primo focus dedicato al turismo in Calabria dal tema “Destinazione Calabria”

Al TTG di Rimini primo focus dedicato al turismo in Calabria dal tema “Destinazione Calabria”: Analisi istant tourism e presentazione della dashboard dell’osservatorio. Hanno portato i saluti istituzionali Raffaele Rio dirigente generale del dipartimento turismo, marketing territoriale, trasporto pubblico locale e mobilità sostenibile e Cosimo Carmelo Caridi dirigente del settore 2 attrattività dell’offerta turistica , spettacoli, eventi a rilevanza turistica e culturale del dipartimento turismo, marketing territoriale, trasporto pubblico locale e mobilità sostenibile. Ha coordinato Rosa Conforti funzionario del dipartimento turismo, marketing territoriale trasporto pubblico locale e mobilità sostenibile.

Dati ufficiali

I dati ufficiali, presentati dal Direttore Generale del Dipartimento Turismo della Regione Calabria, dott. Raffaele Rio, evidenziano un comparto in crescita e in continua evoluzione: da gennaio ad agosto 2025 la regione ha registrato 1.519.460 arrivi e 7.117.154 presenze, con un incremento rispettivamente del +9,7% e del +5,2% rispetto allo stesso periodo del 2024. A guidare la crescita è stata soprattutto la componente internazionale, mai così significativa nella storia recente della Calabria. I turisti stranieri hanno raggiunto 311.630 arrivi e 1.449.984 presenze, con una permanenza media di 4,7 giorni, facendo salire il tasso di internazionalizzazione – ovvero la quota di arrivi esteri sul totale – al 20,5%, contro il 17,3% dello scorso anno. Si tratta del valore più alto mai registrato e di un aumento del +19% rispetto al 2019, l’ultimo anno pre-pandemico. Secondo Raffaele Rio, “questi numeri rappresentano un punto di svolta: la Calabria è entrata stabilmente nella geografia del turismo internazionale, conquistando nuovi mercati e consolidando quelli storici”.

La Germania guida la classifica dei Paesi esteri

La Germania guida infatti la classifica dei Paesi esteri con 60.199 arrivi e 350.126 presenze (24,1% del totale straniero), seguita da Polonia (28.896 arrivi, +110,6%), Repubblica Ceca (17.961 arrivi) e Svizzera (17.961 arrivi). Rilevante anche la crescita dei flussi provenienti da Regno Unito, Francia, Austria, Stati Uniti e Canada, che contribuiscono a una presenza straniera sempre più ampia e diversificata. Il mercato domestico continua a rappresentare la base più solida, con 1.207.830 arrivi e 5.667.170 presenze e una permanenza media di 4,7 giorni. La Calabria stessa figura tra le principali regioni di provenienza con 192.912 arrivi e 563.817 presenze, a conferma del forte legame con il turismo di prossimità e di ritorno. Tra le altre regioni italiane, la Campania resta il bacino principale con 316.526 arrivi e 1.957.368 presenze (34,5% del totale domestico), seguita da Lazio (139.172 arrivi, 711.346 presenze) e Lombardia (94.571 arrivi, 502.547 presenze). Importanti segnali positivi arrivano anche dall’analisi delle strutture ricettive. Gli esercizi alberghieri hanno accolto 1.118.192 arrivi e registrato 5.242.755 presenze, con un aumento del +4,1% negli arrivi e del +1,7% nelle presenze.

Parallelamente, il comparto extra-alberghiero segna performance ancora più significative con 401.268 arrivi e 1.874.399 presenze, in crescita del +29% e del +16,3% rispettivamente. Il percorso di internazionalizzazione del turismo calabrese è ben rappresentato dal grafico storico: dal 16,7% del 2017 e 17,8% del 2019, il tasso era crollato al 4,7% nel 2020 per effetto della pandemia, per poi risalire costantemente fino al 20,5% attuale, un valore che segna un punto di svolta nella capacità della Calabria di attrarre visitatori. Un ruolo decisivo nel raggiungimento di questi risultati è stato giocato anche dagli accordi siglati dalla Regione con le principali compagnie aeree low cost, come Ryanair, che hanno consentito di potenziare i collegamenti nazionali e internazionali e di migliorare l’accessibilità della Calabria. L’aumento delle rotte e delle frequenze ha ampliato il bacino di utenza e favorito l’arrivo di nuovi flussi turistici, contribuendo in modo concreto alla crescita della domanda estera. La Calabria sta conquistando un ruolo sempre più rilevante nel panorama turistico italiano ed europeo. Con oltre 7,1 milioni di presenze e un mercato estero in piena espansione, la regione si conferma come una destinazione turistica più accessibile, articolata e riconoscibile, capace di unire bellezze naturali, patrimonio culturale e ospitalità di qualità.

Calabria straordinaria protagonista alla prima giornata con un’esperienza immersiva unica

Al TTG Travel Experience di Rimini la tre giorni dedicata al turismo italiano e internazionale, la Regione Calabria ha inaugurato la sua presenza al padiglione A7 con un’anteprima capace di attrarre fin da subito operatori, buyer e visitatori: un sistema di realtà virtuale che offre un viaggio emozionale tra le meraviglie del territorio: nei video borghi antichi sospesi nel tempo, spiagge incontaminate,percorsi naturalistici mozzafiato e itinerari del gusto raccontano la Calabria in tutte le sue sfumature.

Cosimo Carmelo Caridi dirigente del Settore Turismo e Marketing Territoriale, ha voluto evidenziare come il lavoro del Dipartimento guidato dall’assessore Giovanni Calabrese nonostante il quasi concomitante periodo elettorale ha voluto rafforzare la sua presenza a Rimini, introducendo alcuni apparati innovativi come la realtà immersiva che migliorano il contatto diretto tra gli operatori turistici calabresi e i buyer internazionali, creando nuove opportunità di promozione e sviluppo. Alla cerimonia inaugurale tenutasi nella Main Arena era presente anche Daniela Santanchè (foto), ministro per il Turismo.

L’assessore al turismo Giovanni Calabrese in visita allo stand della Calabria

A Rimini seconda giornata del TTG Travel Experience che anche quest’anno registra la partecipazione della Regione Calabria con uno stand dedicato alle sue eccellenze turistiche e culturali. L’assessore al Turismo della Regione Calabria, Giovanni Calabrese, ha fatto visita allo stand del padiglione A7, incontrando tra gli altri Raffaele Rio dirigente generale del dipartimento turismo e Cosimo Carmelo Caridi dirigente del settore 2 attrattività dell’offerta turistica.

Intervenendo ad uno degli approfondimenti a tema che si sono svolti nello stand della Calabria, l’assessore Giovanni Calabrese, fresco di rielezione, si è personalmente confrontato con i tanti operatori della Calabria giunti a Rimini, per un momento di crescita e confronto, ascoltando suggerimenti e idee. “La partecipazione della Calabria al TTG è fondamentale per instaurare nuove collaborazioni con operatori del settore, attirare investimenti e dare maggiore visibilità a una regione ricca di potenzialità turistiche ancora da scoprire”.

“Come hanno già evidenziato ieri i dirigenti del settore della Regione, registriamo numeri positivi, la nostra Regione – ha evidenziato – cresce sempre più nell’offerta turistica ed è sempre più riferimento per molti turisti. Questo grazie anche al percorso avviato, con lungimiranza e responsabilità, insieme al presidente Roberto Occhiuto, al piano strategico che mette in relazione turismo-lavoro-ambiente, fattore determinante e vera opportunità per far crescere la nostra Regione per dimostrare che c’è una Calabria viva tra mare e montagna, cultura millenaria, sapori autentici, calda ospitalità ed esperienze indimenticabili. Siamo consapevoli che c’è molto da fare e la nostra partecipazione a Rimini è stata importante non solo per promuovere il vero volto della Calabria, ma anche per incontrare e confrontarci con operatori ed esperti del comparto del turismo. Abbiamo territori straordinari, risorse naturali ed un patrimonio culturale e storico che ci permettono di vivere di turismo per 365 giorni l’anno e lavoriamo per destagionalizzare l’offerta perché la Calabria non è solo meta balneare. Siamo convinti del modello positivo che stiamo creando e puntiamo a nuove prospettive. Dobbiamo crederci, devono crederci i calabresi, gli imprenditori, gli amministratori con i quali lavoreremo insieme per fare rete, per costruire un’offerta turistica di qualità e creare occupazione e sostenibilità”.

Rimini: al TTG presentato il progetto “Destinazione Reggio Calabria: il profumo di un viaggio unico nel cuore del Mediterraneo”

“Destinazione Reggio Calabria: il profumo di un viaggio unico nel cuore del Mediterraneo”, è stato questo il tema del focus svoltosi al TTG Travel Experience di Rimini. Un’iniziativa che punta a rafforzare la collaborazione tra pubblico e privato per promuovere in maniera integrata il territorio metropolitano. La Camera di Commercio di Reggio Calabria ha organizzato il workshop dedicato alla promozione del territorio e, in particolare, alla valorizzazione del Bergamotto di Reggio Calabria come elemento identitario e attrattore turistico di grande fascino.

In apertura i saluti di Cosimo Caridi, direttore del settore Turismo e Marketing Territoriale della Regione Calabria, che ha dichiarato: “abbiamo voluto fortemente che la Camera di Commercio di Reggio Calabria fosse con noi alla Fiera. Il Presidente Tramontana sa bene quanto abbiamo lavorato per raggiungere questo obiettivo. Speriamo che questo non sia un punto di arrivo, ma l’inizio di un lungo percorso, perché Reggio Calabria fa parte a pieno titolo della Regione Calabria. Non ci sono motivi per cui, quando andiamo nel mondo a promuovere le nostre bellezze, la Città Metropolitana debba essere separata dalla Regione”.

Dopo l’intervento di Daniele Donnici consulente ricercatore Isnart – Istituto Nazionale Ricerche Turistiche di Roma, che ha illustrato i risultati dei flussi turistici legati all’identità territoriale e alla valorizzazione dei prodotti tipici. “La domanda turistica internazionale guarda sempre più a destinazioni autentiche, capaci di unire natura, cultura, storia e gusto. Reggio Calabria ha tutte le carte in regola per essere una di queste mete, a patto che la promozione resti coerente e coordinata”.

Ha quindi preso la parola Antonino Tramontana, presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, il quale nel presentare il progetto ha voluto rimarcarne l’obiettivo: “con Reggio Calabria Welcome vogliamo costruire un sistema in cui istituzioni e operatori dialogano e lavorano insieme per promuovere il territorio in modo unitario e competitivo”.

“La Camera di commercio è impegnata a 360 gradi nella valorizzazione del Bergamotto di Reggio Calabria quale elemento unico e identitario del territorio. Da 4 anni organizza l’evento Bergarè, una quattro giorni dedicata alla filiera produttiva del prezioso agrume. Reggio con il suo Bergamotto profuma il mondo ma non solo. Questo nuovo progetto, legato all’Agrumiturismo, rappresenta un’occasione per creare nuove opportunità e dare un impulso significativo allo sviluppo del nostro territorio. Il bergamotto, simbolo del territorio reggino, diventa il punto di partenza per costruire una narrazione turistica autentica e coinvolgente”.

Successivamente Antonio Muià, vicepresidente di Reggio Calabria Welcome, ha illustrato per grandi linee la visione e gli obiettivi dell’iniziativa evidenziando l’efficacia e la forza aggregativa del Club di Prodotto “Reggio Calabria Welcome”, promosso dalla Camera di Commercio dal 2019 e oggi composto da circa 30 imprese e associazioni della filiera turistica della Città Metropolitana.

Per rendere tangibile il lavoro del Club, Muià ha presentato tre “sfide esperienziali”, tre itinerari che rappresentano la varietà e la ricchezza del nostro territorio:

Itinerario culturale – Heritage: un viaggio tra storia, arte, tradizioni e identità reggina. Itinerario outdoor mare: esperienze sul litorale jonico e tirrenico, tra sport, relax e natura mediterranea. Itinerario outdoor montagna: un percorso nell’Aspromonte, tra borghi, panorami e autenticità.

Questi tre itinerari, corredati da immagini suggestive della Calabria, hanno dimostrato la potenzialità concreta del modello di offerta turistica integrata che si sta costruendo.

Il progetto “Reggio Calabria Welcome”, sostenuto dal marchio collettivo della Camera di Commercio “RC Reggio Calabria Welcome”, rappresenta oggi un esempio di sinergia tra istituzioni, imprese e territorio.

Il suo obiettivo è rafforzare la promozione unitaria della destinazione, migliorare la qualità dell’accoglienza e rendere sempre più riconoscibile l’immagine di Reggio Calabria come meta autentica, completa e sostenibile, dove cultura, mare e montagna convivono armoniosamente, il tutto riepilogabile in uno slogan da lui coniato: “tra mare e montagna, cultura millenaria, sapori autentici, calda ospitalità ed esperienze indimenticabili. Scopri! Vivi! Ama la Calabria”.