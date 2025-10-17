Vertici EYBL stupiti da Reggio Calabria: “grande cultura di basket, in futuro tanti eventi in città” | FOTO e INTERVISTE

Grande festa di sport al PalaCalafiore per la conferenza stampa di presentazione e cerimonia d’apertura della tappa EYBL di Reggio Calabria. Il prestigioso torneo di basket U17 sbarca in riva allo Stretto per una serie di giornate all’insegna della pallacanestro, da mattina a sera, che terranno compagnia agli appassionati della disciplina dal 16 al 19 ottobre. Parliamo di una manifestazione che ha visto passare le attuali stelle NBA Lauri Markkanen, Jonas Valanciunas e Kristaps Porzingis, nonché il cestista della Nazionale Italiana di Basket, Matteo Spagnolo. Chissà che il prossimo grande talento internazionale si mostri proprio nella nostra città!

Il torneo ha il patrocinio del Comune di Reggio Calabria FIP Calabria ed è sponsorizzato da ATM, Grafica 2000 e Tecnoitalia. StrettoWeb è media partner dell’iniziativa, RTV è video partner e si occuperà della trasmissione in diretta delle partite, visibili anche attraverso i canali internazionali della EYBL insieme a tanti contenuti social. A moderare la conferenza è stato Mirko Spadaro (giornalista di StrettoWeb), traduzioni per il pubblico internazionale a cura della dott.ssa Alessia Filippone.

Due i palazzetti scelti per ospitare le partite, quelli che hanno fatto la storia del basket reggino: il PalaCalafiore, sede della presentazione odierna e delle gare del venerdì; il PalaBenvenuti, casa della Vis Reggio Calabria, co-organizzatrice dell’evento, che ospiterà le partite di tutti i restanti giorni e le premiazioni finali.

Già nella giornata di ieri grande basket al palazzetto di largo Botteghelle, con un primo antipasto del torneo che ha visto scendere in campo non solo l’Academy della Vis con tanti talenti interessanti, ma anche i tanto attesi americani che hanno dato spettacolo facendo impazzire il pubblico presente.

Le squadre partecipanti alla tappa EYBL di Reggio Calabria

Vis Reggio Calabria (Italia)

Roseto Academy (Italia)

Rens United New York (USA)

KBM Junior (Kosovo)

Enea Basket Poznan (Polonia)

Dziki Warsaw (Polonia)

Valecnici Decin (Rep. Ceca)

Alvik (Svezia)

Il calendario delle partite

Le parole dei protagonisti

Il sindaco Falcomatà : “un evento che rientra nella programmazione dell’Amministrazione comunale per valorizzare la nostra città attraverso eventi di natura internazionale che possano farla conoscere, scoprire o riscoprire agli occhi del grande pubblico e di un parterre di caratura internazionale. È bello farlo nei rinnovati locali del PalaCalafiore, in un torneo giovanile internazionale ospitato a Reggio e che magari potrà farci vedere a Reggio i Campioni del domani”.

Tino Scopelliti, presidente del Coni Calabria, ha ringraziato Luigi Di Bernardo e la Vis per “aver organizzato un torneo internazionale che dà prestigio a Reggio Calabria e all’intera Calabria. Reggio ha una tradizione cestistica importante, seppur oggi non vi sono squadre in Serie A, speriamo di poter avere in futuro squadre in massima serie“. Il presidente Scopelliti ha ricordato l’importanza di “fare squadra con la FIP e l’Amministrazione Comunale” per la buona riuscita dell’evento. L’augurio è che “ragazzi e accompagnatori possano rientrare nei loro Paesi con un bel ricordo di Reggio Calabria e dello sport calabrese“.

Il presidente della FIP Calabria, Paolo Surace, ha fatto i complimenti alla Vis per il coraggio e la bravura nell’organizzare un torneo del genere “che ha valenza sportiva e che dà visibilità al territorio. Negli ultimi periodi c’è stata la Nazionale Italiana, la finale nazionale del torneo NBA scolastico con Neyl Meyer, vicepresidente NBA, venuto a Reggio Calabria. Ancora oggi si parla di ‘quanto siete stati bravi a organizzare questo evento’. Assodato che Reggio è la città più bella del mondo con mare, sole e turismo, noi veniamo ricordati a distanza di mesi per la capacità organizzativa che non è di secondo piano rispetto alle bellezze della città“.

Martina Aho, vicepresidente dell’EYBL ha speso parole importanti per l’organizzazione del torneo e ha dichiarato che Reggio Calabria potrà diventare base EYBL in futuro organizzando anche più tornei durante la stessa stagione. “Vorrei ringraziare Luigi Di Bernardo e tutte le persone coinvolte nell’organizzazione. Sono in quest’organizzazione da tanti anni, abbiamo iniziato con pochi team, adesso ne abbiamo da tutta Europa e anche al di fuori dell’Europa. Abbiamo già organizzato alcune tappe in Italia, questa è la prima volta al Sud Italia. Mi sento fortunata ad essere qui e spero che questa possa essere una collaborazione a lungo termine. Spero che potremo organizzare più tappe nei prossimi anni.

L’EYBL dà l’opportunità ai ragazzi di fare esperienze di vita e credo che il Sud Italia sia ricco di cultura, di vita. Il PalaCalafiore è eccezionale, anche l’Italia ha giocato qui, siamo onorati della possibilità che i ragazzi hanno di giocare qui, penso che per loro sia la possibilità di giocare in un contesto professionale. Credo che una competizione come questa rifletta i veri valori del basket: gioco di squadra e rispetto.

Certamente, speriamo di stringere una partnership importante in futuro e fare di Reggio Calabria una base EYBL. Credo che la città sia fantastica, le location sono molto belle, Luigi e l’organizzazione hanno fatto un grande lavoro, si sono presi cura di tutti i ragazzi e del team EYBL. Possiamo fare tanti eventi fantastici qui“.

A Luigi di Bernardo, presidente della Vis e co-organizzatore dell’evento, la chiosa finale: “dopo aver vinto la tappa di Budapest abbiamo chiesto di poter organizzare una tappa a Reggio Calabria. Voglio ringraziare il presidente Radics e la vicepresidente Aho per aver creduto in noi. Sono contento di aver appreso che dal prossimo anno potremmo avere più stage dall’U13 all’U23. Ringrazio tutti i miei collaboratori che si sono spesi per organizzare al meglio l’evento, gli italiani, gli americani, Goran, gli allenatori, lo staff, il Sindaco Falcomatà, il presidente Scopelliti e il Presidente Surace. Grazie a tutti e vi auguro una buona giornata di sport insieme a noi!“.