Vertice di pace in Egitto, la lista dei leader mondiali presenti. C’è Meloni: “giornata storica”

Alle 13:30, ora italiana, previsto il vertice di pace in Egitto nel quale i principali leader del mondo discuteranno di come attuare il piano di Pace per Gaza. Presente anche Giorgia Meloni

Giorgia Meloni
Foto di Filippo Attili / Ansa

Oggi è una giornata storica. Gli ostaggi sono stati liberati: un risultato straordinario, frutto della determinazione della diplomazia internazionale e dell’attuazione della prima parte del Piano di pace del Presidente americano Donald Trump“. È quanto scritto su ‘X’ da Giorgia Meloni a poche ore dal vertice di Pace, presieduto da Donald Trump, che si terrà a Sharm el Sheikh. Alle ore 13:30 (orario italiano), i principali leader del mondo si riuniranno in Egitto per discutere della pace a Gaza. Fra di essi anche il Premier Italiano.

La lista dei partecipanti al Vertice di Pace di Sharm el Sheikh:

  • Presidente dell’Egitto Abdel Fattah El-Sisi
  • Presidente degli Stati Uniti Donald Trump
  • Re di Giordania Abdullah II
  • Emiro del Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani
  • Re del Bahrein Hamad bin Isa Al Khalifa
  • Presidente della Turchia Recep Tayyip Erdoğan
  • Presidente dell’Indonesia Prabowo Subianto
  • Presidente dell’Azerbaigian Ilham Aliyev
  • Presidente della Francia Emmanuel Macron
  • Presidente di Cipro Nikos Christodoulides
  • Cancelliere della Germania Friedrich Merz
  • Primo ministro dell’Iraq Mohammed Shia’ al-Sudani
  • Primo ministro del Regno Unito Keir Starmer
  • Primo ministro della Spagna Pedro Sánchez
  • Primo ministro della Grecia Kyriakos Mitsotakis
  • Primo Ministro dell’Italia Giorgia Meloni
  • Primo ministro dell’Armenia Nikol Pashinyan
  • Primo ministro dell’Ungheria Viktor Orbán
  • Primo ministro del Pakistan Shehbaz Sharif
  • Primo ministro del Canada Mark Carney
  • Primo ministro della Norvegia Jonas Gahr Støre
  • Vicepresidente e Primo ministro degli Emirati Arabi Uniti Sheikh
  • Mohammed bin Rashid Al Maktoum
  • Primo ministro del Kuwait Sheikh Ahmad Al-Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah
  • Ministro degli Affari Esteri dell’Oman Badr Al-Busaidi
  • Ministro degli Affari Esteri dell’India Subrahmanyam Jaishankar
  • Ambasciatore giapponese in Egitto Fumio Iwai
  • Antonio Guterres, Segretario generale delle Nazioni Unite
  • Segretario generale della Lega degli Stati Arabi Ahmed Aboul Gheit
  • Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa
  • Mahmoud Abbas, Presidente dell’Autorità Palestinese

