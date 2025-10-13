Vertice di pace in Egitto, la lista dei leader mondiali presenti. C’è Meloni: “giornata storica”

“Oggi è una giornata storica. Gli ostaggi sono stati liberati: un risultato straordinario, frutto della determinazione della diplomazia internazionale e dell’attuazione della prima parte del Piano di pace del Presidente americano Donald Trump“. È quanto scritto su ‘X’ da Giorgia Meloni a poche ore dal vertice di Pace, presieduto da Donald Trump, che si terrà a Sharm el Sheikh. Alle ore 13:30 (orario italiano), i principali leader del mondo si riuniranno in Egitto per discutere della pace a Gaza. Fra di essi anche il Premier Italiano.
La lista dei partecipanti al Vertice di Pace di Sharm el Sheikh:
- Presidente dell’Egitto Abdel Fattah El-Sisi
- Presidente degli Stati Uniti Donald Trump
- Re di Giordania Abdullah II
- Emiro del Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani
- Re del Bahrein Hamad bin Isa Al Khalifa
- Presidente della Turchia Recep Tayyip Erdoğan
- Presidente dell’Indonesia Prabowo Subianto
- Presidente dell’Azerbaigian Ilham Aliyev
- Presidente della Francia Emmanuel Macron
- Presidente di Cipro Nikos Christodoulides
- Cancelliere della Germania Friedrich Merz
- Primo ministro dell’Iraq Mohammed Shia’ al-Sudani
- Primo ministro del Regno Unito Keir Starmer
- Primo ministro della Spagna Pedro Sánchez
- Primo ministro della Grecia Kyriakos Mitsotakis
- Primo Ministro dell’Italia Giorgia Meloni
- Primo ministro dell’Armenia Nikol Pashinyan
- Primo ministro dell’Ungheria Viktor Orbán
- Primo ministro del Pakistan Shehbaz Sharif
- Primo ministro del Canada Mark Carney
- Primo ministro della Norvegia Jonas Gahr Støre
- Vicepresidente e Primo ministro degli Emirati Arabi Uniti Sheikh
- Mohammed bin Rashid Al Maktoum
- Primo ministro del Kuwait Sheikh Ahmad Al-Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah
- Ministro degli Affari Esteri dell’Oman Badr Al-Busaidi
- Ministro degli Affari Esteri dell’India Subrahmanyam Jaishankar
- Ambasciatore giapponese in Egitto Fumio Iwai
- Antonio Guterres, Segretario generale delle Nazioni Unite
- Segretario generale della Lega degli Stati Arabi Ahmed Aboul Gheit
- Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa
- Mahmoud Abbas, Presidente dell’Autorità Palestinese