Vertenza Acquedotto, gli avvocati: “la transazione approvata fa risparmiare il Comune di Siderno”

L’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Mariateresa Fragomeni mette fine a un’altra storica vertenza con un accordo transattivo che si traduce in un considerevole risparmio per le casse dell’Ente

comune siderno

L’Amministrazione Comunale di Siderno, guidata dal sindaco Mariateresa Fragomeni, mette fine a “un’altra storica vertenza con un accordo transattivo che si traduce in un considerevole risparmio per le casse dell’Ente e un grande contributo alla loro solidità, pur nella consapevolezza che, in assenza di tutte le situazioni debitorie pregresse ereditate, il Comune sarebbe stato virtuoso e in grado di assicurare ancora maggiori servizi. Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 48 dello scorso 29 settembre, infatti, è stato approvato lo schema dell’atto di transazione tra il Comune e la società Servizio Idrico Siderno Srl, concessionaria del potenziamento e della gestione degli acquedotti primari comunali, in virtù della convenzione formalizzata il 29 settembre 2011 e cessata per volontà dell’Ente il 9 dicembre del 2019, con contestuale acquisizione degli impianti al proprio patrimonio”.

Per effetto della decisione presa, a fine 2023 iniziava una lunga battaglia legale, con la S.I.S. Srl che citava il Comune di Siderno in giudizio, chiedendo l’indennizzo per l’anticipata retrocessione dell’impianto realizzato e il pagamento di tre fatture emesse nel 2018, sostenendo di vantare un credito di circa un milione di euro.

L’Ente, assistito dagli avvocati Cristina Cescatti e Giorgio Condino, faceva valere le proprie ragioni, concentrando principalmente le difese sull’erroneità del calcolo delle penali dovute dalla società concessionaria a causa della legittima risoluzione invocata dal Comune di Siderno e che, una volta correttamente determinate, avrebbero permesso la compensazione di una considerevole parte di quanto richiesto dalla S.I.S. Srl. La lunga trattativa tra i legali delle parti è sfociata nell’accordo transattivo che, come sottolineato dagli avvocati Cescatti e Condino “rappresenta un indubbio vantaggio per il Comune, che ha notevolmente contenuto i costi di definizione della questione che avrebbe rischiato di concludersi solo con una pronuncia della Corte di Cassazione, con conseguente aumento dei costi a carico dell’Ente”.

