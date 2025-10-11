“Veniva da Magdala”: il maestro Nino Aloi riscopre Maria Maddalena alla Chiesa Madonna del Carmine

Ieri sera presso la Chiesa Madonna del Carmine in Piazza Carmine a Reggio Calabria, si è svolta la presentazione del libro “Veniva da Magdala” dell’autore gran maestro Nino Aloi dell’ Ordine Civile e Militare dei Cavalieri del Tempio Pietas Pelicani. Il libro è una ricerca storica e spirituale sulla figura di Maria Maddalena, una delle donne più importanti del Cristianesimo. L’ Apostola degli Apostoli. “Noli me tangere” sono le parole pronunciate da Gesù risorto a Maria Maddalena, come narrato nel capitolo 20 del Vangelo di Giovanni. “Lei ha vinto la ribellione…Lei è un Si in movimento…Lei è la forza vivente del SI” scrive l’autore.

L’ autore AntoninoAloi in questa sua ricerca storica e spirituale effettuata recandosi anche nei luoghi di culto a testimonianza di una forte presenza di fede vuole rinnovare l’interesse sulla figura di una delle donne più interessanti e misteriose del Cristianesimo La MADDALENA che a distanza di 2000 anni è riferimento ideale non solo per tante donne nella società attuale ma anche per tanti uomini per una valutazione morale del proprio agire, spesso intesa come autodeterminazione e ricerca costante della verità e della luce interiore criterio supremo della moralità cristiana. Ha sottolineato l’importanza della figura di Maria Maddalena come modello di riferimento per la società attuale. Ha inoltre evidenziato come il libro sia un’opera che può produrre un impatto significativo sulla consapevolezza della fede.

L’opera è presente presso la Libreria Ave-Ubik di Reggio Calabria sul Corso Garibaldi ed è stata acquisita in lingua dalla biblioteca nazionale di Bucarest. La Pietà del Pellicano Sacro Ordine Templare con radici centenarie proseguirà il percorso culturale con numerose iniziative presso la Chiesa del Carmine di Reggio Calabria.