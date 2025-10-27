Venezuela, il senatore USA Scott: “Maduro ha i giorni contati. Sta per succedere qualcosa…”

Nicolas Maduro ha le ore contate? C’è grande fermento in Venezuela per le tensioni con gli Stati Uniti. Nei giorni scorsi, il Pentagono ha annunciato l’intenzione di voler schierare la Uss Gerald R Ford nell’area di responsabilità del Comando Sud degli Stati Uniti, mentre la Cnn ha citato tre funzionari Usa ha anticipando che Donald Trump valuta opzioni per colpire rotte del narcotraffico e siti utilizzati per la produzione della cocaina in territorio venezuelano.

Il Senatore repubblicano Rick Scott non ha usato mezzi termini: “se fossi Maduro andrei subito in Russia o in Cina. I suoi giorni sono contati. Sta per succedere qualcosa – esterno o interno – qualcosa sta per accadere. La caduta di Maduro porterà a un cambiamento del regime a Cuba“.