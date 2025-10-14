Vannacci dopo la sconfitta alle regionali in Toscana: “chi pensa che mi scoraggi o mi fermi non mi conosce”

“Chi pensa che io mi fermi, non mi conosce. Chi pensa che io mi scoraggi, sbaglia. Questi sono i risultati che mi fanno andare avanti ancora più determinato. Grazie a tutti i patrioti che hanno voluto sostenere la Lega in questa battaglia impari, noi andremo sempre avanti”. E’ quanto ha affermato il vicesegretario della Lega Roberto Vannacci.

“Complimenti a Giani”

“Quando mi attaccano riconoscono in me il ruolo di loro primo nemico. E io ne sono lusingato. Complimenti a Giani: i toscani hanno deciso e chi vota ha sempre ragione. Chi non ha votato non si lamenti perché se non partecipi non puoi pretendere niente”, ha quindi osservato Roberto Vannacci, intervistato da Affaritaliani.

“Noi non perdiamo mai: o vinciamo, o impariamo”

Quanto al calo del Carroccio, sotto il 4,5%, Vannacci ha sostenuto che “la Lega in Toscana scende rispetto alle Europee e per noi, questo, rappresenta un punto di partenza. Continuiamo fedeli ai nostri principi e ai nostri ideali, è questo che rende la Lega il partito più longevo dell’arco parlamentare. Complimenti a tutti i candidati che si sono spesi per questa campagna. In Toscana come ovunque altrove continueremo a lavorare per il bene degli italiani. Noi non perdiamo mai: o vinciamo, o impariamo”.