Val Gallico, sabato arriva l’Atletico Maida. Bran: “reagire col giusto atteggiamento”

Torna al “Lo Presti” il Val Gallico di mister Di Maria e il calendario, per questa quarta giornata, mette di fronte a Catalano e compagni l’Atletico Maida. Score dei catanzaresi, una vittoria (ad Africo) e due sconfitte interne. A presentare la sfida è il difensore Alex Bran. Reggini che, dal canto loro, cercano il primo successo e puntano sul supporto dei propri tifosi.

Un passo indietro, sconfitta che brucia quella di Ardore.

“Sì, una sconfitta che brucia, ma che ci deve fare ricordare che in ogni partita ci aspetta una battaglia e non possiamo sbagliare atteggiamento. Siamo un gruppo con grandi mezzi e dobbiamo reagire già da sabato. Una gara da affrontare con il giusto atteggiamento e con la giusta spensieratezza, cercando di portare a casa i tre punti, a qualsiasi condizione”.

Sei tra i volti nuovi di questo Val Gallico, ti sei ambientato presto…

“Sono qui da un paio di mesi e mi sono ambientato in fretta grazie al gruppo e allo staff. Ho incontrato brave persone oltre che grandi giocatori e questo ha agevolato il tutto, sia a livello di spogliatoio sia a livello di ambiente”.

Le impressioni su questo girone B di Promozione, in queste primissime giornate, tu che comunque in passato hai disputato tante gare in categorie superiori?

“Il passato bisogna lasciarlo alle spalle e concentrarsi subito in questa categoria perché sennò si rischia. Dove non si arriva con la tecnica, in certi campionati, bisogna arrivarci con la tenacia e la voglia”.