USA, Donald Trump istituisce il Charlie Kirk day: il 14 ottobre è “Giornata Nazionale del ricordo”

Donald Trump ha proclamato per la giornata di ieri, 14 ottobre 2025, il Charlie Kirk Day. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha consegnato la Medaglia presidenziale della Libertà al defunto attivista conservatore Charlie Kirk, fondatore di Turning Point Usa ucciso lo scorso 10 settembre durante un evento alla Utah Valley University. La cerimonia, si è tenuta nel giorno in cui Kirk avrebbe compiuto 32 anni e arriva dopo l’approvazione da parte di Camera e Senato di una risoluzione che proclama il 14 ottobre “Giornata nazionale del ricordo”.

Trump, rientrato dopo il viaggio in Medio Oriente per celebrare un accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas, ha definito il riconoscimento “il più grande onore“.