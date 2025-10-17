Urso: “il Green Deal va smantellato. E su Mario Draghi…”

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha sottolineato: “la battaglia è durissima, perché quella del Green Deal è un’ideologia che va smantellata e pensiamo che finalmente possiamo raggiungere l’obiettivo e possiamo farlo subito. Mario Draghi ha ragione, l’Europa deve cambiare e subito e su questo tema il supporto di Confindustria è stato fondamentale”.

“Stiamo costruendo la maggioranza necessaria a rivoluzionare il Green Deal per renderlo compatibile con la sostenibilità sociale ed economica del Paese”, conclude Urso.