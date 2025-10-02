UniME, occupata l’aula mostre del DICAM: “hanno fermato la Sumud Flotilla, blocchiamo tutto”

Gli studenti e le studentesse dell’UDU Messina e del Coordinamento Messina Palestina, oggi alle ore 9:00 hanno occupato l’Aula Mostre del Dipartimento DICAM – Università degli Studi di Messina (Unime) come gesto di forte solidarietà verso la Global Sumud Flotilla, abbordata ieri sera in acque internazionali dalla Marina israeliana mentre era diretta a Gaza con lo scopo di portare aiuti umanitari al popolo palestinese che sta subendo un genocidio da parte dello stato di Israele

Nelle ultime ore, diverse imbarcazioni della Sumud Flotilla sono state intercettate dalla Marina Israeliana, con l’utilizzo di bombe assordanti e getti d’acqua. La Flotilla è stata abbordata da navi militari israeliane a meno di 70 miglia da Gaza. Sono al momento 21 le imbarcazioni che risultano intercettate. Nonostante le difficoltà e le pressioni subite, gli organizzatori hanno ribadito la volontà di portare avanti la missione, richiamando l’attenzione della comunità internazionale sulla crisi umanitaria che devasta la popolazione civile di Gaza.

Con l’azione odierna, studenti universitari intendono sottrarre uno spazio accademico alla quotidianità e trasformarlo in luogo di confronto e denuncia, rivendicando il ruolo dell’università come agorà critica e laboratorio di solidarietà.

Dichiara Emanuele Carlo, coordinatore di UDU Messina: “Oggi occupiamo questo spazio perché non possiamo restare spettatori mentre si consuma un’aggressione contro volontari e civili che portano aiuti al popolo palestinese sotto assedio; Il nostro non è un gesto simbolico, ma con una forte valenza politica. Avevamo promesso di bloccare tutto se la Global Sumud Flotilla fosse stata fermata ed è stato fatto. Abbiamo invitato professori e studenti a partecipare alle assemblee e attività che verranno organizzate nelle prossime ore.” Conclude – “La lotta non finisce qui, nelle prossime settimane saremo in tutti i dipartimenti per sensibilizzare la popolazione studentesca.