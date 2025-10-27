UniMe, il prof. Ballistreri nominato componente del Comitato Consultivo Strategico di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A

Il professore Gandolfo Maurizio Ballistreri, docente di Diritto del lavoro nel Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università di Messina, è stato nominato componente del Comitato Consultivo Strategico di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. – con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 ottobre 2025 – nell’ambito delle rappresentanze delle parti sociali.

Il Comitato Consultivo Strategico è l’organismo previsto dall’articolo 3, comma 11, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, e dall’articolo 17 dello Statuto di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., con funzioni di supporto alle linee di indirizzo strategico della società e svolge un ruolo consultivo qualificato a beneficio degli indirizzi gestionali e industriali dell’ente.

La costituzione del Comitato si colloca nel più ampio percorso di riordino delle politiche attive e risponde all’esigenza di dotare Sviluppo Lavoro Italia di una cabina consultiva stabile capace di integrare visioni e competenze in merito a servizi per l’impiego, politiche attive, formazione e riqualificazione professionale.