UniME Games 2025: ecco cosa è accaduto nella prima giornata | FOTO

La Cittadella sportiva universitaria sta ospitando la quarta edizione degli UniMe Games, manifestazione sportiva interdipartimentale, organizzata dall’Ateneo peloritano in collaborazione e su proposta dell’Incubatore di Idee “Crescendo”. L’evento all’insegna del coinvolgimento studentesco e della sana competizione sportiva ed inclusiva, si protrarrà sino alla serata di domenica 5 ottobre.

Ben 251 squadre dei 12 Dipartimenti (Biomorf, Chibiofaram, Cospecs, Dicam, Dimed, Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Mift, Patologia Umana dell’Adulto e dell’Età evolutiva “Gaetano Barresi”, Scipog, Vet), oltre agli sport ‘canonici’ della manifestazione (Calcio, Pallacanestro, Pallavolo, Tennis, Nuoto e Gara podistica), affronteranno anche sei prove di atletica leggera – 100 metri, 400 metri, staffetta 4×100, salto in alto, salto in lungo e lancio del peso – che debuttano quest’anno ai giochi e si disputeranno al campo Cappuccini.

La redazione di StrettoWeb è riuscita a poter vedere dal vivo cosa è successo oggi sul campo. Varie le attività: partite di calcio, pallavolo, e di tennis, con il divertimento e lo sport che si fondono perfettamente. Si proseguirà anche domani e domenica, ultimo giorno dell’iniziativa, dove l‘inclusione e l’intrattenimento dello sport rendono l’esperienza non solo sportiva, ma anche culturale e sociale.