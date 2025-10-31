Unical, si è insediato il nuovo rettore Gianluigi Greco

Si è insediato stasera il nuovo rettore dell’Università della Calabria, Gianluigi Greco, eletto il 30 settembre scorso, succede a Nicola Leone e resterà in carica fino al 2031. “Sento davvero molto forte il peso della carica che assumo. Mi colpisce molto che l’unico rettore più giovane di me dell’Università della Calabria è stato Beniamino Andreatta. E questo rappresenta per me un impegno ancor maggiore. Proseguirò nel solco della continuità, ma con lo spirito dell’innovazione che è da sempre quello di questa università, fin dalla sua fondazione”, rimarca Greco.

“Uno degli elementi cardine del mio programma è la terza missione che vorrei definire collaborazione con la società. Non mi piace parlare di terza perché non è terza affatto e neanche di missione. Non si tratta di spiegare al territorio come bisogna fare le cose, ma si di lavorare insieme al territorio, alle associazioni, agli enti ed a tutte le istituzioni che vogliono contribuire allo sviluppo della nostra terra”, evidenzia il Rettore.

“Lascio un’università in piena salute”

“Lascio un’università sana in crescita ed in piena salute. Il patrimonio netto dell’ateneo è più che raddoppiato, mentre quello netto vincolato è addirittura triplicato. Un’università che può vantare tante assunzioni di giovani ricercatori e l’arrivo di tanti scienziati. Siamo pienamente soddisfatti. Da domani rientro nel mio gruppo di ricerca, affiancato dai miei validissimi collaboratori, e torno a fare lo scienziato”, puntualizza Leone.