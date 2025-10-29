Under 19 Eccellenza, Catanzaro sontuosa regola a domicilio Basket Corato 73-86

Gli aquilotti giallorossi di Catanzaro giocano un’ottima pallacanestro e battono con determinazione i giovani di Corato nell’ennesimo scontro tra le due compagini, peraltro nel novero delle più quotate del basket giovanile meridionale. Vittoria importante questa dei baby catanzaresi contro un’avversaria ben strutturata e sempre temibile. Il team giallorosso si era dato l’obiettivo di confermare in trasferta le due buone prove casalinghe e ciò è stato fatto.

Addirittura, ribadendolo nettamente per lunghi tratti della gara. I ragazzi del duo Sabbatino -Tunno hanno giocato una partita solida e matura, soprattutto nella seconda parte della gara. La chiave di ciò è stato l’atteggiamento difensivo che ha permesso all’Academy di recuperare il gap creato da Corato nel secondo quarto. Catanzaresi bravi anche in attacco ad avere pazienza e a cercarsi, tanto con il penetra e scarica, che con una fluida circolazione palla.

È stata una vittoria di squadra, dal primo all’ultimo minuto, dove ognuno ha dato qualcosa alla gara, a prescindere dai minuti giocati. Insomma, una buona prova di maturità di questa Academy young, tutta in modalità plurale ed animata dalla consapevolezza che la coesione è un’arma vincente. Il Corato ha tentato di aggredire la gara nel secondo quarto, ma contro questi aquilotti in versione plurale c’è stato poco da fare. La strada è quella giusta, basta non smarrirla.

BASKET CORATO – BASKET ACADEMY CATANZARO 73-86 (11/15, 22/16, 21/29, 19/26)

BASKET CORATO: Aracama, Cabodevilla 18, Virgili 3, Ortolá 4, Giuliani, De Rossi 4, Mastromauro, Bavaro 16, Contaldo 4, D’Avanzo, Capasso 13, Giannattasio 11.

Coach: J. M. Gattone

Ass.: F. Silvestrini

BASKET ACADEMY CATANZARO: Greco 9, Pecoraro, Falappi 4, Mainoldi, Zamboni, Albertinazzi 20, Mazzocca, Giovannini 2, Basile 7, Giglio 21, Lucia 2, Dozic 21.

Coach: N. Sabbatino

Ass. : F. Tunno

Arbitri dell’incontro: C. Schema, G. Russo