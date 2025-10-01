UNARMA Calabria: “la visita del Generale Domizi riafferma i valori della Benemerita”

Il Segretario Generale Regionale Calabria di UNARMA, Fabio Riccio, in merito alla visita odierna del Comandante Interregionale, Generale di Corpo d’Armata Claudio Domizi, presso il Comando Legione Carabinieri Calabria, rende noto quanto segue: Riccio dichiara: “Oggi abbiamo avuto l’onore di assistere a un momento di alto valore istituzionale e umano: la visita del Generale di Corpo d’Armata Claudio Domizi, Comandante Interregionale, al Comando Legione Carabinieri Calabria, accolto con tutti gli onori da una rappresentanza di ufficiali. Le sue parole, cariche di passione e rispetto per l’Arma, hanno richiamato in ciascuno di noi il valore vivo e attuale della “Benemerita”. Non è solo un titolo storico da tramandare: è un impegno quotidiano nei confronti dei cittadini, della Giustizia, della Patria. Essere Carabiniere significa servire con dignità, sacrificio e presenza, e questa missione deve essere sentita e vissuta giorno per giorno“.

Riccio continua: “Il Generale Sciuto, Comandante della Legione, ha condiviso e rafforzato con commozione il messaggio, richiamando la memoria dei nostri Caduti in servizio — come il Brigadiere Tipoti e tanti altri colleghi che hanno donato la vita per la collettività. Questi esempi non appartengono al passato: sono seme vivo che ci guida nelle scelte, nelle azioni, nei momenti difficili. Quando un Radiomobilista esce di pattuglia, quando un Comandante di Stazione dispone il servizio dei propri uomini, devono avere presenti quei volti, quegli atti di eroismo, come monito e ispirazione“.

Riccio conclude: “UNARMA Calabria accoglie con profonda gratitudine le parole del Generale Claudio Domizi e del Generale Sciuto, che infondono senso e orgoglio nel nostro agire quotidiano. Sappiano tutti coloro che operano nell’Arma che il nostro sindacato non mancherà mai nel sostenere ogni Carabiniere, affinché possa svolgere il proprio servizio con condizioni dignitose, sicurezza e spirito di appartenenza. Perché ciò che rende davvero grande la “Benemerita” non è solo la storia, ma il fatto che ogni giorno sappiamo stare accanto al cittadino, con integrità, coraggio e umanità“.