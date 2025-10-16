UNARMA Calabria incontra il Sindaco di Scalea per il progetto della nuova Compagnia Carabinieri

Oggi è stata una giornata intensa e ricca di impegni per i dirigenti di UNARMA Calabria. Dopo le visite presso le Stazioni Carabinieri di Cittadella del Capo e Verbicaro, la delegazione – composta dal Segretario Generale Regionale Fabio Riccio e dal Segretario Antonio Cardamone – ha incontrato il Sindaco di Scalea, Dott. Mario Russo, per affrontare un tema cruciale: la nascita della nuova Compagnia Carabinieri di Scalea.

Il Segretario Generale Regionale Fabio Riccio dichiara: “il Sindaco Russo ha espresso un chiaro parere favorevole, impegnandosi in prima persona per sostenere il progetto della nuova Compagnia. È un atteggiamento encomiabile, che dimostra quanto tenga realmente al benessere dei suoi cittadini e di riflesso al benessere dei Carabinieri“.

Riccio conclude: “UNARMA non fa proclami inutili: noi apriamo le porte degli uffici che contano. Le testimonianze parlano chiaro e i fatti dimostrano che le nostre azioni producono risultati concreti. Il tempo delle attese è finito: rimarremo sul pezzo, determinati e costanti, perché la nascita della nuova Compagnia Carabinieri di Scalea non è un favore, ma un diritto per i Carabinieri“.