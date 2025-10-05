Una fonte vicina ad Hamas conferma: “interessati all’accordo di pace”. I nodi da sciogliere

Hamas vuole raggiungere un accordo per porre fine alla guerra in corso nella Striscia di Gaza. Lo ha dichiarato una fonte vicina a Hamas che ha parlato a condizione di anonimato, secondo quanto riporta l’Adnkronos. ”Hamas è molto interessata a raggiungere un accordo per porre fine alla guerra e avviare immediatamente il processo di scambio dei prigionieri, nel rispetto delle condizioni sul campo”, ha affermato la fonte palestinese aggiungendo che Israele ”non deve ostacolare l’attuazione del piano del presidente Trump. Se l’occupazione ha reali intenzioni di raggiungere un accordo, Hamas è pronta”.

La fonte ha aggiunto che ‘‘i negoziati mirano a discutere la tempistica per la preparazione delle condizioni sul campo per il trasferimento dei prigionieri detenuti a Gaza, come preludio all’avvio del processo di scambio di prigionieri”. Inoltre, durante le comunicazioni con i mediatori, secondo la fonte ”Hamas ha insistito sul fatto che è essenziale che Israele interrompa le operazioni militari in tutte le aree della Striscia di Gaza, cessi tutte le attività aeree, di ricognizione e con i droni e si ritiri dall’interno della città di Gaza”. E “parallelamente alla cessazione delle attività militari israeliane, Hamas e le fazioni della resistenza interromperanno anche le loro operazioni e azioni militari“, ha aggiunto la fonte.

Secondo la fonte, si prevede che i colloqui includeranno anche discussioni sulle mappe che Israele fornirà, indicanti i percorsi e le tempistiche del ritiro, che coincideranno con il processo di scambio dei prigionieri.