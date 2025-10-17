Un altro step verso il miglioramento dei croceristi che sbarcano al porto di Catania. In fase di conclusione i lavori di installazione delle pensiline lungo il percorso pedonale destinato ai croceristi nel porto di Catania. Ciò è stato pensato per migliorare l’esperienza di chi approda in città, offrendo comfort e protezione per un attraversamento pedonale più sicuro.
Una Catania più accogliente per i croceristi: si lavora senza sosta nel porto | FOTO
