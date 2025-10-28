Un regista di Reggio Calabria brilla al Festival internazionale del Documentario: Francesco Squillace e il successo di “Davide e il mostro”

“Complimenti al giovane regista Francesco Squillace, che con il suo lavoro ‘Davide e il mostro’ ha registrato un grande successo al Festival internazionale del Documentario Visioni del Mondo”. Co il Sindaco Giuseppe Falcomatà plaude ad un artista reggino che attraverso la direzione di un film che racconta la storia di Davide, un ragazzo autistico, ha fatto incetta di premi e riconoscimenti in Italia e nel mondo. Il documentario ‘Davide e il mostro’ è stato premiato come il Miglior Film e con il Premio della giuria allo Zero Plus International Film Festival; con il Premio del Pubblico al Festival del Cinema Patologico di Roma; è stato finalista inoltre al ‘Los Angeles-Italia’ festival del cinema italiano di Hollywood; ed stato finalista a numerosi altri festival, tra cui: Filmare la Storia, Budapest Special Film Festival, Piceno Cinema Fest, Festival delle abilità, CortoDino e Festival del cinema di Salerno.

Falcomatà: “omaggio all’inclusività. Reggio Calabria è orgogliosa”

“Quello di Francesco Squillace – aggiunge Falcomatà – rappresenta un omaggio al messaggio straordinario dell’inclusività, che cataloga il film, certamente tra le categorie che più si avvicinano al cinema d’autore, perché in grado di raccontare, avendola conosciuta e vissuta, la forza emotiva della storia di un ragazzo autistico e le sue diversità, trasformando una situazione personale in un racconto universale destinato a toccare le coscienze di tutti. Davide e il mostro è l’espressione più semplice di inclusività, evidenziata attraverso la rielaborazione cinematografica del concetto di normalità. E proprio in questa grande capacità che si rivelano le grandi doti di un giovane regista, che, con sensibilità e delicatezza, ha dato vita ad un piccolo capolavoro che ha ricevuto premi ed apprezzamenti in tutto il mondo. E la città di Reggio Calabria n’è orgogliosa”.