Un asteroide chiamato Rosarno, Falcomatà: “motivo di orgoglio per intera comunità metropolitana”

Il Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, esprime le sue più vive congratulazioni a tutta la comunità di Rosarno per il prestigioso riconoscimento ottenuto dall’Unione Astronomica Internazionale (IAU), su proposta del Consigliere comunale Antonino Brosio, con l’intitolazione ufficiale di un asteroide scoperto nel 2002, precedentemente conosciuto con la nomenclatura 2002TP61. Su richiesta del consigliere comunale, che è anche astronomo e scienziato, l’asteroide sarà ora ufficialmente denominato “142558 Rosarno”.

“È certamente un grande orgoglio per tutta la Città Metropolitana vedere il nome di Rosarno entrare stabilmente nella mappa del nostro Sistema Solare, un fatto di straordinario valore simbolico, ma anche sostanziale, dal punto di vista culturale e scientifico, che non può lasciare indifferente la nostra comunità“, ha dichiarato il Sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà.

“Questo riconoscimento, certificato dal bollettino WGSBN della IAU, proietta Rosarno – e con essa tutta la nostra area metropolitana – in una dimensione universale. È la dimostrazione che la nostra storia, la nostra identità e la nostra cultura sono riconosciute dalla comunità internazionale, non esser state culla di eminentissime figure scientifiche, come nel caso di Rosarno all’astronomo greco del IV secolo a.C. Filippo di Medma, ma anche per le brillanti menti che ancora nascono e crescono sul nostro territorio, capaci di affermarsi nei più prestigiosi contesti scientifici internazionali“.

“I miei complimenti ed un sincero ringraziamento – ha concluso il sindaco – all’Ingegner Brosio che ha proposto questo straordinario riconoscimento, che da oggi costituisce un segno permanente nel panorama scientifico internazionale ed un motivo di grande orgoglio per l’intera Città Metropolitana“.