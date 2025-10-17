Un americano a Reggio, coach Womack e il progetto Vis Academy: “New York gelida, qui è estate! Facciamo conoscere la città a tutti!” | INTERVISTA

Ex giocatore della Vis, allenatore negli USA a livello NCAA, oggi nel progetto della Vis Academy Reggio Calabria come socio del patron Di Bernardo. Jamaal Womack ritorna a Reggio Calabria, quella che ormai definisce la sua seconda casa, come allenatore dei Rens United New York nella tappa EYBL di Reggio Calabria.

Lo abbiamo sentito ai microfoni di StrettoWeb. “Organizzare l’EYBL al PalaBenvenuti è un grande risultato per tutto lo staff, la Vis ha portato qui tante squadre da tutto il mondo, è lo spirito del basket. – ha dichiarato – Reggio Calabria è la mia seconda casa, una città che amo. È bellissimo vedere qui tanti giovani ragazzi che hanno l’opportunità di giocare e mostrare il loro talento, penso sia una bella immagine per l’organizzazione e per Reggio Calabria“.

A proposito del progetto Vis Academy, fucina di talenti internazionali e reggini nata quest’anno, coach Womack spiega: “mi sento benedetto. Abbiamo Goran Zinzirovski che fa un lavoro straordinario come scout andando a scovare i talenti. Luigi Di Bernardo fa un grande lavoro per portarli qui. Hanno giocato una gara tosta contro Decin, ma è solo il primo anno del progetto, miglioreranno. Sono stupito e orgoglioso di come i ragazzi siano migliorati da settembre, l’ultima volta che li ho visti. E miglioreranno. Coach Paolo Pierotti è un grande allenatore, sono molto felice del progetto dell’Academy“.

L’obiettivo non è solo sportivo, la Vis Academy vuole far conoscere anche la città di Reggio Calabria a tutti. E coach Womack ha parole al miele per Reggio: “abbiamo portato 100 bambini per il camp di basket in agosto, fa parte del nostro piano. Non si tratta solo della Vis o dell’Academy, si tratta di una di quella che io penso sia una delle migliori città del mondo. Far sapere alla gente che questa città ama lo sport, amano il basket, il cibo è ottimo, la gente è fantastica. Perchè non dovresti venire a Reggio Calabria? Qui è ancora estate, a New York fa freddo in questo momento! So che la gente ama mantenere i segreti, ma non vogliamo che Reggio Calabria resti un segreto. Vogliamo che la conosca tutto il mondo“.