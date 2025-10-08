Uilm Calabria: “congratulazioni ai neo eletti alla Regione, subito al lavoro”

“La Uilm Calabria rivolge le proprie congratulazioni ai neo eletti alla Regione Calabria, augurando loro buon lavoro e un mandato all’insegna della responsabilità, del dialogo e della concretezza”. Lo dichiara Antonio Laurendi, Segretario generale della Uilm Calabria, sottolineando come il risultato elettorale debba ora tradursi in una fase di lavoro condiviso e costruttivo, capace di rispondere alle attese dei cittadini e delle lavoratrici e dei lavoratori calabresi.

“È tempo di mettere da parte le contrapposizioni e di avviare, da subito, un confronto serio su come rilanciare l’economia regionale, creare nuova occupazione e rafforzare il tessuto industriale e produttivo della Calabria. La nostra regione -prosegue Laurendi – ha bisogno di una politica che metta al centro il lavoro, la formazione e gli investimenti, valorizzando le aree industriali, sostenendo l’innovazione tecnologica e dando certezze alle imprese sane che vogliono restare e crescere qui”.

Per la Uilm Calabria, la nuova legislatura dovrà concentrarsi su alcune priorità strategiche: la transizione industriale e digitale delle imprese, l’attuazione concreta delle Zone Economiche Speciali, il rafforzamento delle infrastrutture materiali e digitali, e una politica industriale regionale capace di attrarre investimenti e garantire occupazione stabile e di qualità.

“Scelte coraggiose”

“La Calabria ha bisogno di scelte coraggiose – conclude Laurendi – e di una visione di lungo periodo. La Uilm è pronta a fare la propria parte, come sempre, con spirito di collaborazione ma anche con la determinazione di chi rappresenta migliaia di lavoratrici e lavoratori che chiedono dignità, sicurezza e prospettive concrete. Ai nuovi rappresentanti regionali chiediamo di mettersi subito al lavoro per costruire, insieme, una Calabria più giusta, moderna e competitiva”.