Ufficiale, anticipati i tempi: è nata la nuova SSD ACR Messina 1900 ARL! Definiti i ruoli di Davis e Pagniello: “inizia una nuova era”

“Questa mattina alle ore 9:00, presso lo studio del Notaio Giovanni Liotta dello studio Notarile Vicari Liotta, è stata ufficialmente costituita la SSD ACR MESSINA 1900 ARL. Confermate le cariche: Justin Davis Presidente e Amministratore Delegato; Morris Pagniello Vice Presidente e Direttore Generale”. Così in una nota l’ACR Messina annuncia il nuovo nome della società acquisita dai due componenti di Racing City Group, che pomeriggio si presenteranno a città e tifosi.

Le parole del Vice Presidente Morris Pagniello: “La costituzione era prevista per lunedì, ma da giorni non dormiamo più. Abbiamo solo il Messina in testa, mille idee e una voglia infinita di iniziare. Così abbiamo anticipato tutto a questa mattina. Il sogno non poteva aspettare, Messina non poteva aspettare! Questa non è solo la nascita di una società, è l’inizio di una nuova era per l’ACR Messina 1900. Questa squadra rinasce per la sua gente, per chi non ha mai smesso di credere, per chi ha il giallorosso nel cuore. Forza Messina, sempre!”.