Ucraina, Medvedev: “Trump sul sentiero di guerra con la Russia, è allineato alla folle Europa”

Secondo il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitri Medvedev, Donald Trump sarebbe “sul sentiero di guerra” con la Russia. Attraverso il proprio canale Telegram, l’influente politico russo ha dichiarato che gli Stati Uniti sono “avversari” della Russia e che il presidente americano “pacificatore”, ha “ormai intrapreso pienamente il sentiero di guerra contro la Russia“.

“Questo è il suo conflitto ora, non quello del senile Biden! – ha scritto Medvedev – Ovviamente diranno che non ha potuto fare a meno di subire pressioni dal Congresso, ecc. Questo non cambia il punto principale: le decisioni prese sono un atto di guerra contro la Russia. E ora Trump si è completamente allineato con l’Europa folle“.