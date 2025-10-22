U19 Eccellenza: Catanzaro batte Brindisi al PalaPulerà

Con un finale di gara giocato con grinta, cuore e talento, gli aquilotti giallorossi di Catanzaro battono Brindisi aggiudicandosi una partita importantissima ai fini della classifica, che fa tanto morale ed autostima. In effetti, questi baby giallorossi hanno necessità di acquisire maggiore consapevolezza dei propri mezzi, nondimeno imporsi una più marcata disciplina tattica, applicando rigorosamente le indicazioni dello staff tecnico guidato da coach Sabbatino.

Difatti, quando ciò è avvenuto, vedi gli ultimi 5’ circa, gli aquilotti sono stati straripanti, contenendo le folate offensive dei brindisini, lottando tutti insieme al rimbalzo, oltre che realizzando da fuori ed in entrata canestri esaltanti. Una partita giocata sul filo dell’equilibrio per circa 35’ , improvvisamente rotto da una repentina metamorfosi dei ragazzi catanzaresi, secondo quanto sopra riportato, i quali hanno buttato il cuore oltre l’ostacolo, superando in volata i talentuosi brindisini. Entrambi i quintetti hanno offerto prove collettive significative.

Di certo non si può tralasciare quella del catanzarese Giglio, Mvp e Top scorer con 25 punti all’attivo. Comunque, tutti i baby giallorossi entrati sul parquet hanno offerto un contributo decisivo. Sul versante Aurora Brindisi hanno ben impressionato le performance del duo Cisse-Stankovic. In definitiva, un’avvincente gara di bel basket giovanile.

Basket Academy Catanzaro- Aurora Brindisi 74-67 (21/19, 12/14, 17/19, 24/15)

BASKET ACADEMY CATANZARO: Greco 13, Falappi, Mainoldi 4, Zamboni, Albertinazzi 8, Mazzocca, Giovannini 2, Pistoia 1,Basile 6, Giglio 25, Lucia 9, Dozic 6.

Coach: N. Sabbatino

Ass.: F. Tunno

Ass.: I. Sant’ Ambrogio

AURORA BRINDISI: Stankovic 17, Paciulli 4, Punzi, Flores 7, Esposito 5, Pantile 9, Costabile 7, Sannelli 2, Picardi, Rollo, Cisse 16.

Coach: C. Carone

Arbitri dell’incontro: G. Scarfò, A. Staropoli.