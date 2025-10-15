Turismo: straordinario successo per la CNA Sicilia al TTG di Rimini

Si è conclusa con un bilancio straordinariamente positivo l’esperienza della CNA Sicilia al TTG Travel Experience, la principale fiera del turismo italiano, tenutasi a Rimini. L’attività dell’associazione si è distinta sia all’interno della fiera che nel cruciale momento “post-fiera”, con l’organizzazione della più importante missione di buyer internazionali realizzata in Sicilia come follow-up del TTG.

L’edizione 2025 del TTG si è confermata la più grande di sempre per numero di operatori coinvolti. All’interno del padiglione di CNA Nazionale, la CNA Sicilia ha ricoperto un ruolo da protagonista con un centinaio di appuntamenti d’affare tra le aziende siciliane e i buyer internazionali presso i tavoli allestiti, un risultato che ha rappresentato quasi un terzo del totale degli incontri nazionali dell’intero sistema CNA. Le imprese coinvolte rappresentavano le cinque province di Catania, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani.

Il momento clou dell’impegno della CNA Sicilia è stato il “Post Tour”, l’iniziativa che ha portato sull’isola, subito dopo la fiera, un gruppo selezionato di compratori internazionali. Trenta buyer hanno accettato l’invito a scoprire le eccellenze del territorio, partecipando a 5 “Fam Trip” dedicati che li hanno condotti attraverso le province di Catania, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani. La missione siciliana, con i suoi 30 partecipanti, è stata la più numerosa a livello nazionale, su un totale di 50 buyer coinvolti nei vari tour italiani.

Oltre agli appuntamenti B2B, la CNA Sicilia ha catalizzato l’attenzione del pubblico della fiera con il talk esperienziale “Sicilia, che esperienza”. L’evento, seguitissimo da oltre 100 visitatori, ha offerto un viaggio sensoriale nell’autenticità dell’isola attraverso le storie e le opere di tre ambasciatori d’eccezione: Franco Neri, il pasticcere celebre in tutto il mondo per la sua “Cannolo Terapia”, ha affascinato il pubblico raccontando la tradizione dolciaria siciliana; Angelo Scalzo ha portato la testimonianza delle attività esperienziali che i turisti vivono nella sua bottega artigiana, esponendo le sue pregiate “cassapanche in miniatura”; Rosy Chef ha deliziato i presenti preparando in diretta il “Cus Cuso” trapanese, un piatto simbolo di accoglienza e identità. La chef non solo ne ha svelato i segreti, ma ne ha anche offerto assaggi, trasformando la presentazione in un momento di convivialità che ha coinvolto attivamente tutta la platea.

“Siamo estremamente soddisfatti dei risultati ottenuti – hanno dichiarato Masha Ianglieva Gallitto e Stefano Rizzo, rispettivamente Presidente e Coordinatore di CNA Turismo Sicilia. Aver generato quasi 100 incontri d’affare e aver portato 30 buyer internazionali a scoprire le nostre terre subito dopo la fiera conferma la vitalità e l’appeal delle imprese siciliane. Eventi come il talk ‘Sicilia, che esperienza’ dimostrano che il turismo cerca sempre più autenticità, ed è proprio su questo che le nostre aziende sanno eccellere. Questo successo è il frutto del lavoro di squadra di tutto il sistema CNA e delle nostre imprese associate”.