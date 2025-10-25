Turismo a Scilla? Non solo in estate: “tante presenze anche adesso, grazie ai voli Ryanair e non solo” | INTERVISTA

I voli Ryanair da e per Reggio Calabria, uniti a una buona programmazione, stanno portando tante presenze di turisti a Scilla anche oltre il periodo estivo. Ad affermarlo, in un’intervista realizzata da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, l’Assessore Scarano. “Le presenze ci sono, le abbiamo registrate e ci sono dei dati che parlano chiaro, tra parcheggio, castello, ascensore. Continua il turismo e va anche oltre l’estate” ha affermato.

“Io sono stata alla fiera di Rimini, per parlare di turismo con l’assessore Calabrese, e abbiamo parlato di futuro anche sul turismo a Scilla e sulla Costa Viola. Io ho detto sempre che le industrie le fabbriche di Scilla sono il turismo: il mare, il sole, la natura. Devo dare atto che il fatto che ci siano più voli Ryanair da Reggio porti molte più persone anche nei b&b, si vede, sono pieni” ha aggiunto. Di seguito l’intervista completa.