Trump protagonista di un altro accordo di pace storico: cessa la guerra fra Thailandia e Cambogia

Donald Trump protagonista di un’altra pace nel mondo. Il presidente USA ha co-firmato, in Malesia, l’accordo di cessate il fuoco tra Thailandia e Cambogia, ponendo fine a mesi di scontri lungo il confine che avevano causato oltre 40 morti e centinaia di migliaia di sfollati. Il documento, firmato anche dai primi ministri Anutin Charnvirakul e Hun Manet, insieme al premier malese Anwar Ibrahim, prevede il rilascio di 18 prigionieri di guerra cambogiani e l’impegno reciproco a “rinunciare alla minaccia o all’uso della forza“.

“Questo è un giorno storico per tutti i popoli del Sud-Est asiatico“, ha dichiarato Trump, annunciando contestualmente anche un accordo commerciale con la Cambogia e un’intesa sui minerali critici con la Thailandia.

L’accordo, firmato durante la prima tappa del tour asiatico di Trump, è considerato un passo cruciale verso una pace duratura, in attesa di un trattato definitivo tra i due Paesi.