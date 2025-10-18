Trump ospita Andrea Bocelli nello Studio Ovale e ascolta “Con te partirò”: l’emozionante VIDEO

Un video emozionante è stato postato sui social da Margo Martin, assistente speciale del Presidente degli USA Donald Trump. Quest’ultimo, infatti, ha accolto nello studio Ovale il tenore Andrea Bocelli, orgoglio italiano conosciuto in tutto il mondo. Durante l’incontro, Bocelli si è esibito sulle note del suo storico brano “Con te partirò”, cantando e suonando la sua canzone più famosa, utilizzata spesso da Trump per i suoi comizi elettorali. Il Presidente ha ascoltato sorridendo e applaudendo, contento per la visita e l’esibizione. In alto il video.