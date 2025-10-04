Trump: “Israele ha accettato la linea di ritiro iniziale”. E quella confessione su Hamas e i prigionieri…

“Israele ha accettato la linea di ritiro iniziale, che abbiamo mostrato e condiviso con Hamas. Quando Hamas confermerà, il cessate il fuoco entrerà in vigore immediatamente, inizierà lo scambio di ostaggi e prigionieri e creeremo le condizioni per la fase successiva del ritiro, che ci avvicinerà alla fine di questa catastrofe di 3000 anni”: Donald Trump annuncia su Truth il primo passo nei negoziati da parte di Israele, dopo il sì condizionato di Hamas al piano di pace del tycoon e la frenata dell’Idf ai combattimenti. Anche il premier israeliano Netanyahu ha parlato alla nazione: “Stati Uniti e Israele limiteranno i negoziati a pochi giorni. Poi Hamas verrà smantellato, militarmente o politicamente. Hamas è stato costretto ad accettare il piano Trump” ha detto il primo ministro.

Una fonte araba che ha partecipato ai colloqui ha detto alla testata israeliana i24: “la pressione turca su Hamas è ciò che ha rotto l’equilibrio reale. La Turchia ha fatto accettare ad Hamas di restituire tutti i prigionieri in una sola volta“.