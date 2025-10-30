Trump: “abbiamo vinto la guerra contro le bufale sul cambiamento climatico, anche Bill Gates lo ha detto”

Donald Trump afferma di aver vinto la sua battaglia contro la "bufala" del cambiamento climatico dopo che anche Bill Gates ha ammesso che il riscaldamento globale non porterà alla fine della civiltà

Donald Trump
Foto di Samuel Corum / Ansa

Continua la battaglia di Donald Trump contro il cambiamento climatico e le politiche green. Il presidente USA ha rivendicato la vittoria su quella che ha definito la “bufala” del climate change, dopo che il miliardario e filantropo Bill Gates, fervente sostenitore delle politiche green, ha affermato che il riscaldamento globale non porterà alla fine della civiltà.

Io (NOI!) abbiamo appena vinto la guerra alla bufala del cambiamento climatico. Bill Gates ha finalmente ammesso di essersi completamente SBAGLIATO sulla questione. Ci è voluto coraggio per farlo, e per questo gli siamo tutti grati“, ha dichiarato Trump sul social Truth.

Ultimi approfondimenti di Attualità