Tridico tona a Scala Coeli: “campagna elettorale faticosa, ringrazio tutti”

“Sono tornato a casa, a Scala Coeli. Ritrovare il mio paese, le colline, i volti di sempre, è come respirare a pieni polmoni dopo un lungo viaggio“, è quanto afferma l’europarlamentare Pasquale Tridico. “Questa campagna è stata intensa, faticosa, ma soprattutto umana. Fatta con il cuore non con la pancia. In ogni paese della Calabria ho incontrato sguardi sinceri, mani tese, parole che non dimenticherò. Mi avete accolto con calore, con rispetto, con fiducia. Mi avete raccontato la vostra vita, le vostre difficoltà, ma anche la vostra forza e la voglia di cambiare davvero questa terra”, rimarca Tridico rivolgendosi ai cittadini.

“A tutti voi, da Reggio a Cosenza, da Catanzaro a Corigliano-Rossano, da Vibo a Crotone, Castrovillari e tutte le aree interne, voglio dire grazie. Grazie per avermi ascoltato, per aver creduto in un progetto fatto di serietà, dignità e amore per la Calabria. Da qui, dal mio paese, vi abbraccio uno per uno“, conclude Tridico.