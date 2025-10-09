Tridico lascia la Calabria mesto e sconfitto: tutto solo parte per Bruxelles con un volo Ryanair voluto da Occhiuto, che lui diceva fosse inutile! Il VIDEO

Mesto e sconfitto, Pasquale Tridico lascia oggi la Calabria, diretto a Bruxelles per riprendere il suo incarico all’Europarlamento. Ma a fare notizia non è solo la sua partenza: sono le modalità del viaggio a suscitare commenti e ironia. Le clamorose immagini lo mostrano completamente solo all’imbarco del volo Ryanair delle 14:40 da Lamezia Terme a Charleroi. Un momento che pare quasi simbolico, dopo la recente sconfitta elettorale, ma anche pieno di paradossi politici: Tridico, infatti, in campagna elettorale aveva più volte contestato le rotte Ryanair, sostenendo che non rispondessero alle reali esigenze della Calabria.

Eppure oggi, proprio su una di quelle stesse rotte, l’ex candidato si ritrova a partire, usufruendo di un servizio promosso e sostenuto dal governatore Occhiuto, che da anni sottolinea come le compagnie low cost abbiano portato turismo e collegamenti internazionali fondamentali per la regione. Le immagini di Tridico, solo tra i passeggeri e i carrelli bagagli, hanno subito fatto il giro dei social, con molti utenti pronti a sottolineare l’ironia della situazione: critico ieri, passeggero oggi.

L’esodo personale di Tridico per Bruxelles non è solo un ritorno ai lavori parlamentari: è anche uno spaccato della politica calabrese, dove le contraddizioni tra parole e fatti diventano facilmente visibili, soprattutto quando si tratta di temi concreti come i trasporti e la mobilità internazionale. E’ l’ennesima gaffe, probabilmente l’ultima, di una campagna elettorale costellata di cattive figure. In fondo, se pensiamo a quante ne ha combinate l’ex Presidente dell’INPS in queste settimane, forse persino quel 41,7% di consensi che ha ottenuto appare persino generoso…