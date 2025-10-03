Tridico chiude la campagna elettorale a Corigliano – Rossano: “vogliamo restituire ai calabresi il diritto di restare nella loro terra”

“La destra pensava di vincere facile, ma gli state dimostrando cos’è la democrazia. Abbiamo costruito un muro democratico di fronte a questa arroganza, grazie a tutte le forze progressiste“. E’ quanto ha affermato Pasquale Tridico, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Calabria, durante il comizio di chiusura della sua campagna elettorale a Corigliano Rossano. Dal palco, Tridico ha ribadito il valore dell’unità della coalizione e il senso della sua candidatura: “questa non è solo una sfida politica, è la battaglia per restituire ai calabresi il diritto di restare nella loro terra”.

L’eurodeputato ha promesso “un piano di reclutamento straordinario di 3200 medici e paramedici, con l’obiettivo di riportare in Calabria professionisti costretti a emigrare e ridurre la migrazione sanitaria verso il Nord”. Tridico ha proposto un bonus affitto per le famiglie più fragili e la sospensione del bollo auto per i redditi bassi. Sul tema dello spopolamento ha sottolineato: “in soli quattro anni la Calabria ha perso più abitanti che in quarant’anni, con giovani laureati costretti a partire“, spiega Tridico.