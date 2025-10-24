Treni, modifiche alla circolazione per lavori tra Vibo-Pizzo e Mileto e sulla Lamezia-Catanzaro Lido

Modifiche alla circolazione dei treni dal 25 ottobre e fino al 30 aprile 2026, per consentire lavori programmati per l’ammodernamento della rete ferroviaria fra Vibo Pizzo e Mileto e sulla Lamezia-Catanzaro Lido. I treni Frecciarossa e Frecciargento delle relazioni Reggio Calabria-Roma-Milano-Torino, Reggio Calabria – Venezia e Sibari-Bolzano subiscono modifiche di orario, anche con anticipi e allungamento dei tempi di viaggio Alcuni treni Intercity delle linee Reggio Calabria-Roma/Milano e Sicilia-Roma, e Intercity Notte delle linee Sicilia-Roma/Milano, fino al 13 dicembre subiscono modifiche d’orario – anche con anticipi di partenza – e di fermate, con un aumento dei tempi di viaggio.

Treni del Regionale

I treni del Regionale di Trenitalia sulla Tirrenica subiscono modifiche d’orario, anche con anticipi di partenza e limitazioni di percorso, nella tratta Reggio Calabria–Lamezia Terme-Paola-Cosenza. Per garantire la mobilità, sono previsti nuovi treni tra Reggio Calabria e Rosarno e bus dedicati tra Rosarno e Lamezia Terme Centrale, con fermata intermedia a Vibo Pizzo. La rimodulazione dell’offerta regionale interesserà anche i treni della relazione Reggio Calabria–Lamezia Terme via Tropea, della Lamezia-Catanzaro Lido e della Villa San Giovanni-Melito Porto Salvo.

I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici. I canali di acquisto di Trenitalia sono in corso di aggiornamento.

Viaggiare informati

È possibile consultare la sezione “Infomobilità” su sito e app Trenitalia, chiamare il call center gratuito 800 89 20 21 e rivolgersi al personale di stazione. I viaggiatori saranno anche informati tramite sms, e-mail e notifiche su App. I clienti del Regionale possono ricevere sms ed e-mail grazie al biglietto digitale acquistabile anche in tutte le biglietterie di stazione. Inoltre, è possibile attivare, tramite App Trenitalia, le notifiche Smart Caring.