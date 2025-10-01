Tre membri di Hamas arrestati a Berlino: progettavano attentati contro siti ebraici

Tre persone che sarebbero affiliate ad Hamas sono stati arrestati oggi a Berlino con l’accusa di terrorismo e il sospetto che stessero preparando ”un grave atto di violenza in Germania”. Lo affermano i procuratori tedeschi che, secondo “Der Spiegel”, ritengono che i tre si siano ”procurati armi e munizioni in Germania per condurre attacchi contro istituzioni ebraiche e israeliane”. Secondo fonti della sicurezza tedesca, i sospettati sono un tedesco di 36 anni di origine libanese, un uomo di 43 anni di origine libanese e nazionalità incerta, e un cittadino tedesco di 44 anni originario della Siria.

L’arresto è avvenuto mentre i sospetti stavano prendendo in consegna di armi, ha spiegato “Der Spiegel”. Gli agenti dell’antiterrorismo durante l’operazione hanno sequestrato armi tra cui: una pistola Glock, un fucile d’assalto AK-47 e diverse centinaia di munizioni. Dopo il raid di Berlino sono state effettuate perquisizioni anche a Lipsia e Oberhausen, nella Renania Settentrionale-Vestfalia.

La Procura Federale tedesca ha accusato gli imputati di appartenenza a un’organizzazione terroristica straniera e di aver pianificato gravi atti di violenza che mettono in pericolo lo Stato. La Corte Federale di Giustizia deve ora decidere se emettere mandati di arresto.