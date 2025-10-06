Traversata dello Stretto di Messina: un messaggio di speranza e empowerment femminile | FOTO

L’Associazione di Promozione Sociale “Forza e Bellezza”, insieme a WFWP- Federazione delle Donne per la Pace nel mondo-Italia, in sinergia con una Rete di Associazioni e di realtà attive sul territorio nella promozione dell’Empowerment femminile e della Cultura del Rispetto, ha promosso il messaggio di Speranza “Noi Siamo Ponte di Pace”, veicolato da un gruppo di nuotatrici e nuotatori guidati dall’Associazione ‘Insieme Oltre le Onde’ nella traversata dello Stretto di Messina a nuoto, svoltasi il 25 settembre 2025.

La nuotata è stata dedicata alle ‘Donne in Rinascita’ da situazioni dolorose, sconforto, senso di solitudine, per ricordare che, respiro dopo respiro, bracciata dopo bracciata, anche nelle difficoltà, anche con la corrente contro, è possibile tirare fuori risorse, talenti, passioni, capacità, abilità inaspettate, possiamo chiedere aiuto quando non ce la facciamo, possiamo fermarci un po’ per riposare, possiamo sentirci Serene che comunque vada, dovunque arriveremo, avremo fatto del nostro meglio.

Il ricavato della manifestazione è stato devoluto ai bambini in lungodegenza ospedaliera a Piacenza, mediante l’Associazione Insieme Oltre le Onde. I nuotatori dopo la traversata si sono collegati con i bambini della quarta elementare della scuola “Winckelmann” di Roma, che hanno sostenuto l’impresa sportiva, anche con dei disegni, sono state tante le domande, a cui il gruppo ha dovuto rispondere, vista la grande curiosità dei bambini. L’ideatrice dell’evento Marina Aragona dell’Associazione di “Forza e Bellezza”, a fine traversata ha dichiarato: “è stato un viaggio Spirituale trasformativo, durante il quale, grazie all’ Energia rigenerante della Natura, abbiamo lasciato andare simbolicamente ciò che per noi è fonte di malessere, focalizzandoci sulle risorse necessarie per arrivare all’altra riva, quella della Pace del Cuore. Le situazioni complicate possono stimolarci a cambiare sguardo sulla nostra realtà, diventando, cosi, una preziosa occasione per creare nuova Bellezza”. Info: forzaebellezza@outlook.it www.forzaebellezza.it