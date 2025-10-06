Trasporti nello Stretto, è rivoluzione: i TIR si spostano da Villa a Reggio, niente auto e moto a Tremestieri | DETTAGLI

Dal prossimo 13 ottobre, e per i successivi 60 giorni, le navi di Bluferries, società di FS Logistix (Gruppo FS), partiranno dal porto di Reggio Calabria anziché da quello di Villa San Giovanni, con arrivo sempre a Tremestieri, per consentire i lavori di manutenzione straordinaria e di risanamento strutturale dell’approdo da parte dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto. Il programma delle corse dei mezzi commerciali prevede, nell’arco delle 24 ore, partenze al minuto 30 di ogni ora, sia dal porto di Reggio Calabria che da quello di Tremestieri, tutti i giorni, compresi i festivi. E’ temporaneamente sospeso, in entrambe le direzioni, il servizio di traghettamento di autovetture, camper, moto. Maggiori informazioni su www.bluferries.it e su www.fslogistix.com