Trapani Shark esulta all'overtime contro Venezia: penalizzazione cancellata | CLASSIFICA

Trapani Shark batte Venezia all'overtime e cancella la penalizzazione: in vetta vincono Virtus Bologna, Tortona e Brescia

Trapani Shark-Venezia
Foto Instagram @trapanishark

Trapani batte Venezia all’overtime e cancella il -4 di penalizzazione in classifica. I siciliani bissano il successo della prima giornata contro Trieste superando Venezia 109-102 dopo che nei regolamentari era finita 91 pari. Grande prova per Allen e Petruccelli fra i siciliani, 24 punti a testa, 23 per Ford, doppia doppia per Eboua con 12 punti e 14 rimbalzi. A Venezia non bastano i 24 di Cole.

Risultati 2ª Giornata Serie A Basket

Sabato 11 ottobre

Varese-Olimpia Milano 61-94
Udine-Virtus Bologna 80-82 OT
Brescia-Trento 72-63
Napoli-Trieste 79-84

Domenica 12 ottobre

Cantù-Reggio Emilia 83-78
Trapani-Venezia 109-102 OT
Cremona-Sassari 79-75
Tortona-Treviso 107-95

Classifica Serie A Basket

  1. Virtus Bologna 4
  2. Tortona 4
  3. Brescia 4
  4. Trento 2
  5. Olimpia Milano 2
  6. Venezia 2
  7. Cantù 2
  8. Trieste 2
  9. Reggio Emilia 2
  10. Cremona 2
  11. Varese 2
  12. Trapani 0 (-4)
  13. Sassari 0
  14. Udine 0
  15. Treviso 0
  16. Napoli 0

Calendario 3ª Giornata Serie A Basket

Sabato 18 ottobre

Ore 20:00

Venezia-Trieste

Domenica 19 ottobre

Ore 12:00

Sassari-Olimpia Milano

Ore 16:00

Trento-Tortona

Ore 18:00

Reggio Emilia-Varese

Ore 18:30

Cantù-Trapani

Ore 19:00

Treviso-Napoli

Ore 20:00

Udine-Brescia

Lunedì 20 ottobre

Ore 20:00

Bologna-Cremona

