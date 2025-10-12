Trapani Shark esulta all’overtime contro Venezia: penalizzazione cancellata | CLASSIFICA

Trapani batte Venezia all’overtime e cancella il -4 di penalizzazione in classifica. I siciliani bissano il successo della prima giornata contro Trieste superando Venezia 109-102 dopo che nei regolamentari era finita 91 pari. Grande prova per Allen e Petruccelli fra i siciliani, 24 punti a testa, 23 per Ford, doppia doppia per Eboua con 12 punti e 14 rimbalzi. A Venezia non bastano i 24 di Cole.

Risultati 2ª Giornata Serie A Basket

Sabato 11 ottobre

Varese-Olimpia Milano 61-94

Udine-Virtus Bologna 80-82 OT

Brescia-Trento 72-63

Napoli-Trieste 79-84

Domenica 12 ottobre

Cantù-Reggio Emilia 83-78

Trapani-Venezia 109-102 OT

Cremona-Sassari 79-75

Tortona-Treviso 107-95

Classifica Serie A Basket

Virtus Bologna 4 Tortona 4 Brescia 4 Trento 2 Olimpia Milano 2 Venezia 2 Cantù 2 Trieste 2 Reggio Emilia 2 Cremona 2 Varese 2 Trapani 0 (-4) Sassari 0 Udine 0 Treviso 0 Napoli 0

Calendario 3ª Giornata Serie A Basket

Sabato 18 ottobre

Ore 20:00

Venezia-Trieste

Domenica 19 ottobre

Ore 12:00

Sassari-Olimpia Milano

Ore 16:00

Trento-Tortona

Ore 18:00

Reggio Emilia-Varese

Ore 18:30

Cantù-Trapani

Ore 19:00

Treviso-Napoli

Ore 20:00

Udine-Brescia

Lunedì 20 ottobre

Ore 20:00

Bologna-Cremona