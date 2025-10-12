Trapani Shark esulta all’overtime contro Venezia: penalizzazione cancellata | CLASSIFICA

Trapani batte Venezia all’overtime e cancella il -4 di penalizzazione in classifica. I siciliani bissano il successo della prima giornata contro Trieste superando Venezia 109-102 dopo che nei regolamentari era finita 91 pari. Grande prova per Allen e Petruccelli fra i siciliani, 24 punti a testa, 23 per Ford, doppia doppia per Eboua con 12 punti e 14 rimbalzi. A Venezia non bastano i 24 di Cole.
Risultati 2ª Giornata Serie A Basket
Sabato 11 ottobre
Varese-Olimpia Milano 61-94
Udine-Virtus Bologna 80-82 OT
Brescia-Trento 72-63
Napoli-Trieste 79-84
Domenica 12 ottobre
Cantù-Reggio Emilia 83-78
Trapani-Venezia 109-102 OT
Cremona-Sassari 79-75
Tortona-Treviso 107-95
Classifica Serie A Basket
- Virtus Bologna 4
- Tortona 4
- Brescia 4
- Trento 2
- Olimpia Milano 2
- Venezia 2
- Cantù 2
- Trieste 2
- Reggio Emilia 2
- Cremona 2
- Varese 2
- Trapani 0 (-4)
- Sassari 0
- Udine 0
- Treviso 0
- Napoli 0
Calendario 3ª Giornata Serie A Basket
Sabato 18 ottobre
Ore 20:00
Venezia-Trieste
Domenica 19 ottobre
Ore 12:00
Sassari-Olimpia Milano
Ore 16:00
Trento-Tortona
Ore 18:00
Reggio Emilia-Varese
Ore 18:30
Cantù-Trapani
Ore 19:00
Treviso-Napoli
Ore 20:00
Udine-Brescia
Lunedì 20 ottobre
Ore 20:00
Bologna-Cremona