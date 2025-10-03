Trapani, interventi sui torrenti per evitare frane e tutelare i centri abitati. Lo Curto (Lega): “8,6 milioni, grande attenzione dal Governo”

“Grande attenzione verso la provincia di Trapani dal governo nazionale in materia di ambiente. Ben 8,6 milioni di euro sono stati destinati della nostra provincia per interventi di messa in sicurezza del territorio e di contrasto al dissesto idrogeologico. La Lega al governo ha spinto per questo stanziamento che servirà per sistemare torrenti e valli, e per il contenimento contro il rischio di frane. Sono tutte opere che tutelano l’ambiente ed evitano pericoli in tanti centri abitati. Questa è la politica di cui siamo orgogliosi”. Lo afferma Eleonora Lo Curto, commissario provinciale della Lega a Trapani.