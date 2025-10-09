Trapani, il comune di Petrosino si prepara a “Incontro di Autunno” dei Lions siciliani

Il comune di Petrosino (TP) ospiterà l’Incontro di Autunno dei Lions del Distretto 108Yb Sicilia che si terrà dal 10 al 12 ottobre. Per l’incontro si attendono centinaia di Lions dei 123 club siciliani, giunti ormai alla quota di circa 4000 soci. La tre giorni – coincidente con la fase conclusiva della “Settimana della Salute mentale” (dal 4 al 12 ottobre) dedicata dai Lions al benessere fisico e psicologico – sarà ospitata nel salone delle conferenze del Baglio Basile di Petrosino, e si avvierà venerdì pomeriggio con la consulta dei Past Governatori.

Il secondo Gabinetto distrettuale e la tavola rotonda si riuniranno sul tema di studio nazionale “Longevità: un ruolo nuovo nella società di domani”: introduzione del Governatore Taviano e del delegato al tema Giuseppe Daidone, relazioni di Roshan Borsato, Lecturer in Economia dell’Università di Venezia Cà Foscari, su “Trasformazione demografica e analisi dei trend globali: le implicazioni economiche della longevità”, di Renzo Taffarello (LC Treviso Host), su “Longevità, cosa le statistiche non dicono. Una visione olistica della longevità” e di S.E. Mons Vincenzo Paglia, presidente emerito della Pontifica accademia della vita, su “Una longevità sostenibile, inclusiva e centrata sulla dignità della persona”.

La seconda giornata di sabato 11 vedrà, dopo la tradizionale sfilata delle bandiere, il saluto del presidente del club di Marsala e il benvenuto del Governatore Diego Taviano, le relazioni del tesoriere e segretario distrettuale Luciano Calunniato e Yuri Stefano Paratore, la firma del protocollo d’intesa tra il Distretto Lions 108Yb Sicilia e l’assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro. A seguire gli interventi dei coordinatori distrettuali Maurizio Basta (GMT), Giuseppe Falsaperla (GET), Massimo Di Pietro (GLT), Giacomo Cortese (GST), Giuseppe D’Antone (LCIF). Concluderanno la mattinata gli interventi del PID Domenico Messina su “LCI: una storia scritta da esseri umani che non dovrà avere fine”, del PID Elena Appiani, responsabile GAT CAL 4 Europa, su “Più teste più mani più cuori: la nostra sfida”, e infine la relazione del Governatore Diego Taviano.

Nel pomeriggio i lavori riprenderanno con la riunione del Centro studi sull’associazionismo “Edoardo Grasso”. A seguire presentazione e donazione del nuovo “Bastone elettronico” (BEL), la conferma del “Patto di amicizia della via Selinuntina” e la sottoscrizione di diversi protocolli d’intesa. La giornata si concluderà con una nutrita serie di interventi programmati: direttore del Centro studi “E. Grasso” Past Governatore Franco Cirillo, coordinatore circoscrizioni Salvatore Priola, Chairman Leo Gabriele Miccichè, Chairperson CUB Club Valentina Licata, direttrice della rivista distrettuale “Lions Sicilia” Sicilia Mirella Mimma Furneri.

Interventi conclusivi

Gli interventi conclusivi saranno affidati al Presidente del Distretto Leo siciliano Matteo Siculo, al Secondo Vice Governatore Antonio Bellia, al Primo Vice Governatore Giuseppe Walter Buscema, ai Past Presidenti del Consiglio dei Governatori Mariella Sciammetta e Salvatore Giacona, all’Immediato Past Governatore Mario Palmisciano, al Governatore Diego Taviano e al PID (Past Direttore Internazionale) Domenico Messina. Domenica, infine, un momento di socialità con un’escursione.

“L’entusiasmo e il fermento in tutto il Distretto, oltre che a riempirmi di gioia – ha detto il Governatore Diego Taviano – mi inducono a impegnarmi ancora di più. Service di qualità, donazioni, screening sanitari di ogni tipo, gesti di generosità verso il prossimo, attenzione per il territorio e le comunità sono diventati impegni giornalieri, coinvolgendo un grande numero di soci e cittadini per essere portatori di Pace e Fraternità in un mondo sconvolto da guerre e carneficine”.