Trapani-Giugliano, 3 minuti e poi basta: i granata non sanno più vincere. Deludente 1-1, con rigore sbagliato al 90’+13!

Trapani-Giugliano è tutta nei primi 3 minuti. I granata, dopo l'ottima partenza in campionato, non sanno più vincere

Trapani

Fischio d’inizio, gol, esultanza, altro gol, poi basta. Trapani-Giugliano è tutta qui. Al “Provinciale” finisce 1-1. Un deludente 1-1, per i locali. I granata, dopo l’ottima partenza in campionato, non sanno più vincere. L’ultimo successo, 20 giorni fa. Poi due pari, una sconfitta e oggi un nuovo pari, in casa, contro una squadra alla portata. Considerando gli 8 punti di penalizzazione (ricorso respinto la settimana scorsa), le lunghezze in classifica sono 5 e la posizione è la 17ª. Tornando alla partita, questa si sblocca subito con Ciuferri, dopo 19 secondi. Al 3′, però, pareggia Nepi, per un 1-1 che resterà fino alla fine.

Ma quel finale sarebbe potuto essere diverso, grazie a una chance che i siciliani hanno sciupato. Dopo un lunghissimo recupero, al minuto 90’+13, rigore per i padroni di casa, con Grandolfo atterrato in area e il FVS a confermare. Dal dischetto, però, Canotto sbaglia: il portiere Russo para il suo rigore e anche la ribattuta di Podrini.

Risultati 8ª Giornata Serie C Girone C

Venerdì 3 ottobre

Ore 20.30
Latina-Benevento 1-0

Sabato 4 ottobre

Ore 14.30
Atalanta-Foggia 1-1

Ore 17.30
Crotone-Picerno 3-0

Domenica 5 ottobre

Ore 14.30
Casertana-Casarano 0-3
Catania-Siracusa 2-0
Salernitana-Cavese 3-2
Trapani-Giugliano 1-1

Ore 17.30
Altamura-Potenza
Sorrento-Monopoli
Audace Cerignola-Cosenza

Classifica Serie C Girone C

  1. Salernitana 19
  2. Benevento 16
  3. Catania 15
  4. Casarano 15
  5. Crotone 14
  6. Cosenza 12*
  7. Casertana 11
  8. Monopoli 11*
  9. Potenza 11*
  10. Latina 11
  11. Audace Cerignola 10*
  12. Picerno 9
  13. Altamura 7*
  14. Foggia 7
  15. Sorrento 6*
  16. Giugliano 6
  17. Trapani 5 (-8)
  18. Atalanta U23 5
  19. Cavese 5
  20. Siracusa 3

*1 partita in meno

Prossimo turno, 9ª giornata

Sabato 11 ottobre

Ore 14.30
Foggia-Crotone
Giugliano-Catania
Picerno-Casertana

Domenica 12 ottobre

Ore 12.30
Monopoli-Casertana
Casarano-Audace Cerignola
Cavese-Trapani
Cosenza-Atalanta U23
Potenza-Latina
Siracusa-Sorrento

Ore 17.30
Benevento-Altamura

