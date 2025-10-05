Trapani-Giugliano, 3 minuti e poi basta: i granata non sanno più vincere. Deludente 1-1, con rigore sbagliato al 90’+13!

Fischio d’inizio, gol, esultanza, altro gol, poi basta. Trapani-Giugliano è tutta qui. Al “Provinciale” finisce 1-1. Un deludente 1-1, per i locali. I granata, dopo l’ottima partenza in campionato, non sanno più vincere. L’ultimo successo, 20 giorni fa. Poi due pari, una sconfitta e oggi un nuovo pari, in casa, contro una squadra alla portata. Considerando gli 8 punti di penalizzazione (ricorso respinto la settimana scorsa), le lunghezze in classifica sono 5 e la posizione è la 17ª. Tornando alla partita, questa si sblocca subito con Ciuferri, dopo 19 secondi. Al 3′, però, pareggia Nepi, per un 1-1 che resterà fino alla fine.
Ma quel finale sarebbe potuto essere diverso, grazie a una chance che i siciliani hanno sciupato. Dopo un lunghissimo recupero, al minuto 90’+13, rigore per i padroni di casa, con Grandolfo atterrato in area e il FVS a confermare. Dal dischetto, però, Canotto sbaglia: il portiere Russo para il suo rigore e anche la ribattuta di Podrini.
Risultati 8ª Giornata Serie C Girone C
Venerdì 3 ottobre
Ore 20.30
Latina-Benevento 1-0
Sabato 4 ottobre
Ore 14.30
Atalanta-Foggia 1-1
Ore 17.30
Crotone-Picerno 3-0
Domenica 5 ottobre
Ore 14.30
Casertana-Casarano 0-3
Catania-Siracusa 2-0
Salernitana-Cavese 3-2
Trapani-Giugliano 1-1
Ore 17.30
Altamura-Potenza
Sorrento-Monopoli
Audace Cerignola-Cosenza
Classifica Serie C Girone C
- Salernitana 19
- Benevento 16
- Catania 15
- Casarano 15
- Crotone 14
- Cosenza 12*
- Casertana 11
- Monopoli 11*
- Potenza 11*
- Latina 11
- Audace Cerignola 10*
- Picerno 9
- Altamura 7*
- Foggia 7
- Sorrento 6*
- Giugliano 6
- Trapani 5 (-8)
- Atalanta U23 5
- Cavese 5
- Siracusa 3
*1 partita in meno
Prossimo turno, 9ª giornata
Sabato 11 ottobre
Ore 14.30
Foggia-Crotone
Giugliano-Catania
Picerno-Casertana
Domenica 12 ottobre
Ore 12.30
Monopoli-Casertana
Casarano-Audace Cerignola
Cavese-Trapani
Cosenza-Atalanta U23
Potenza-Latina
Siracusa-Sorrento
Ore 17.30
Benevento-Altamura