Trapani-Giugliano, 3 minuti e poi basta: i granata non sanno più vincere. Deludente 1-1, con rigore sbagliato al 90’+13!

Fischio d’inizio, gol, esultanza, altro gol, poi basta. Trapani-Giugliano è tutta qui. Al “Provinciale” finisce 1-1. Un deludente 1-1, per i locali. I granata, dopo l’ottima partenza in campionato, non sanno più vincere. L’ultimo successo, 20 giorni fa. Poi due pari, una sconfitta e oggi un nuovo pari, in casa, contro una squadra alla portata. Considerando gli 8 punti di penalizzazione (ricorso respinto la settimana scorsa), le lunghezze in classifica sono 5 e la posizione è la 17ª. Tornando alla partita, questa si sblocca subito con Ciuferri, dopo 19 secondi. Al 3′, però, pareggia Nepi, per un 1-1 che resterà fino alla fine.

Ma quel finale sarebbe potuto essere diverso, grazie a una chance che i siciliani hanno sciupato. Dopo un lunghissimo recupero, al minuto 90’+13, rigore per i padroni di casa, con Grandolfo atterrato in area e il FVS a confermare. Dal dischetto, però, Canotto sbaglia: il portiere Russo para il suo rigore e anche la ribattuta di Podrini.

