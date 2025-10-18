Tragico incidente sulla SS106: muore un giovane di 19 anni | NOME E DETTAGLI

Un gravissimo incidente stradale si è verificato intorno alle 13 di oggi a Crotone, lungo la SS106 in direzione nord. Nel violento scontro tra una moto e un’automobile ha perso la vita Giovanni Grande, 19 anni, originario di Crotone. Il giovane, che viaggiava in sella alla sua moto, sarebbe stato sbalzato dalla due ruote a seguito dell’impatto. Le sue condizioni sono apparse subito disperate.

Soccorso dal personale del 118, è stato trasferito d’urgenza in elisoccorso all’ospedale “Pugliese” di Catanzaro, dove purtroppo è deceduto poco dopo il ricovero. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e la polizia stradale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.