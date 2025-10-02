Tragedia nello Stretto di Messina: camionista muore a bordo di un traghetto

Una tragedia ha scosso lo Stretto di Messina questa mattina. Un camionista è deceduto a bordo di una nave della compagnia Caronte & Tourist durante la traversata dello Stretto di Messina. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe accusato un malore mentre si trovava sulla Pietro Mondello, partita da Villa San Giovanni alle 6.40.

All’arrivo a Messina, intorno alle 7.00, un’ambulanza ha raggiunto immediatamente il molo, ma per i soccorritori non c’è stato nulla da fare: il camionista era già privo di vita. Per consentire le procedure di rito, la nave non ha potuto effettuare la corsa di ritorno prevista alle 7.20 verso Villa San Giovanni, con conseguenti disagi per i pendolari. Numerosi viaggiatori sono stati costretti ad attendere la partenza successiva, con inevitabili ritardi nei collegamenti tra le due sponde dello Stretto.